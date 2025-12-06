user icon
icon

F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-journalist: 'Hamilton stopt mogelijk na Abu Dhabi'

Het titelduel tussen Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri staat vol in de schijnwerpers, maar vanuit Engeland klinkt ineens een opvallend gerucht dat de Formule 1 zomaar op zijn kop kan zetten. Volgens de Britse F1-insider Oliver Harden zou Lewis Hamilton overwegen om na de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn afscheid aan te kondigen.

De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit jaar op 40-jarige leeftijd de overstap van Mercedes naar Ferrari, met één duidelijke missie: nog één wereldtitel veroveren en daarmee zijn achtste kampioenschap binnenhalen. Zo zou hij definitief afstand nemen van Michael Schumacher, met wie hij het record deelt. De praktijk in Maranello bleek echter totaal anders.

Meer over F1 Albers fileert McLaren na waardeloos statement: "Typisch hen"

Albers fileert McLaren na waardeloos statement: "Typisch hen"

28 nov
 <b> Exclusief: </b> "Misschien kan Russell wel Verstappen helpen in Abu Dhabi"

Exclusief: "Misschien kan Russell wel Verstappen helpen in Abu Dhabi"

2 dec

Hamilton kent dramatisch jaar bij Ferrari

Op een sprintzege in China na kwam Hamilton geen enkele keer op het podium. De Ferrari viel structureel tegen en de sfeer binnen het team verslechterde zichtbaar. Teambaas Frédéric Vasseur kreeg kritiek, terwijl Ferrari-president John Elkann eerder al stelde dat de coureurs “minder moeten praten”. Ook Hamilton klonk geregeld gefrustreerd over de boordradio, vaak in de richting van zijn eigen engineers.

Ook in de kwalificaties ging het de laatste tijd mis met Hamilton. De man uit Stevenage kwam de afgelopen drie kwalificatiesessies in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi door Q1, wat voor ontluistering zorgde op de pitmuur van Ferrari. 

'Hamilton kan mogelijk stoppen'

In Engeland denken ze dat Hamilton na de race in Abu Dhabi zijn helm aan de wilgen hangt. “Hamilton voldoet aan alle voorwaarden die voor een afscheid spreken,” aldus Harden op de website van PlanetF1. Hij wijst naar het voorbeeld van Nico Rosberg, die in 2016 na het veroveren van de wereldtitel van de ene op de andere dag stopte. Dat Hamilton op zijn veertigste worstelt met een teleurstellend Ferrari-seizoen, maakt de situatie volgens Britse media allesbehalve stabiel.

Opvallend detail: Hamilton zei recent dat hij “nog niet bezig is met 2026” en dat hij zich ook op andere projecten richt, waaronder een aankomende Formule 1-film. Het voedt alleen maar meer speculatie. Abu Dhabi kan dus niet alleen het decor vormen voor een beslissende titelstrijd, maar mogelijk ook voor een van de grootste verrassingen van het jaar.

Wie zijn mogelijke opvolgers van Hamilton?

Als Hamilton daadwerkelijk ermee stopt, welke F1-coureur ligt er dan in het verschiet om het beruchte stoeltje bij Ferrari op te vullen? Een van de voornaamste namen om de Brit op te volgen, is landgenoot Oliver Bearman. De Brit doet het uitstekend in zijn eerste jaar bij Haas en is bovendien Ferrari-junior. Bearman reed één keer eerder voor Ferrari, toen hij moest invallen voor Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië.

Daarnaast zijn zelfs Max Verstappen en Oscar Piastri genoemd, al is dat wel pure speculatie. De vooruitgang van de auto van Red Bull Racing voor 2026, zou naar verluidt niet op schema lopen. Mocht de RB22 niet om overwinningen meedoen, zou Verstappen vrij zijn om te vertrekken. Daarnaast klinken de geluiden uit de paddock dat Piastri niet tevreden zou zijn over zijn rol bij McLaren. De Australiër werd daarom ook gelinkt aan Ferrari, aangezien McLaren de voorkeur zou willen geven aan Lando Norris.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.978

Lewis kondigt idd zijn afscheid aan...eind 2026.

  • 1
  • 6 dec 2025 - 19:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Abu Dhabi 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.115

    Nah, dat hoop ik dan ook weer niet. Zo stoppen zou een aanfluiting zijn i.m.o. alhoewel er 0 garanties zijn dat het in 2026 beter zal zijn.
    Twee van dit soort jaren zou te erg zijn. Maar ook dan: het is wat het is.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:07
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.978

    Lewis kondigt idd zijn afscheid aan...eind 2026.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 19:07
  • nr 76

    Posts: 7.268

    Net als 19 andere coureurs. En in Januari weer verder. Behalve Yuki dan...

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:12
  • HermanInDeZon

    Posts: 422

    Ik hoop oprecht dat hij stopt - doet pijn hem zo te zien

    Schumacher was in de Mercedes jaren ook niet top, maar je zag ten minste dat hij er nog plezier aan beleefde en hij nog min of meer in de buurt van Rosberg kon blijven.

    Hamilton is gewoon een schim van zichzelf, zie oprecht niet wat hem dat vertrouwen nog kan terug geven

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:14
  • Larry Perkins

    Posts: 61.949

    Yuki: "Ik wil best vool Fellali lijden Olivel Halden."

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:15
    • Larry Perkins

      Posts: 61.949

      Heb zojuist gelezen dat Yuki aan Oliver Harden heeft verteld dat hij best voor Ferrari wil rijden...

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 19:15
    • DutchTifosi

      Posts: 2.787

      Dan is een mini Ferrari 250 Testa Rossa perfect voor hem.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 19:25
  • DutchTifosi

    Posts: 2.787

    Ik zou Lewis nog niet helemaal afschrijven, maar hij moet wel heel goed in de spiegel kijken en afvragen of hij wel echt 100% wil geven. Dat is het minste wat je kan verwachten van iemand met zijn salaris en status. Om het team te leiden en te steunen.

    Zo niet, dan is het beter om te doen zoals Nigel Mansell toen bij McLaren. Ja het zal een beetje gezichtsverlies zijn, maar dan kunnen beide partijen nog op een fatsoenlijke manier uit elkaar halen.

    Ik denk niet dat hij er nog klaar voor is, maar haal dan maar Bearman op.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:17
  • rwinn2893

    Posts: 158

    Waarom zou hij stoppen? Verdient een godsvermogen en heeft alle kansen volgend jaar en in 2027. Het is ook iemand met trots dus die gaat niet na 3x q1 te rijden opeens met pensioen.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 19:26

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.529
  • Podiums 132
  • Grand Prix 231
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar