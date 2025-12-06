Het titelduel tussen Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri staat vol in de schijnwerpers, maar vanuit Engeland klinkt ineens een opvallend gerucht dat de Formule 1 zomaar op zijn kop kan zetten. Volgens de Britse F1-insider Oliver Harden zou Lewis Hamilton overwegen om na de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn afscheid aan te kondigen.

De zevenvoudig wereldkampioen maakte dit jaar op 40-jarige leeftijd de overstap van Mercedes naar Ferrari, met één duidelijke missie: nog één wereldtitel veroveren en daarmee zijn achtste kampioenschap binnenhalen. Zo zou hij definitief afstand nemen van Michael Schumacher, met wie hij het record deelt. De praktijk in Maranello bleek echter totaal anders.

Hamilton kent dramatisch jaar bij Ferrari

Op een sprintzege in China na kwam Hamilton geen enkele keer op het podium. De Ferrari viel structureel tegen en de sfeer binnen het team verslechterde zichtbaar. Teambaas Frédéric Vasseur kreeg kritiek, terwijl Ferrari-president John Elkann eerder al stelde dat de coureurs “minder moeten praten”. Ook Hamilton klonk geregeld gefrustreerd over de boordradio, vaak in de richting van zijn eigen engineers.

Ook in de kwalificaties ging het de laatste tijd mis met Hamilton. De man uit Stevenage kwam de afgelopen drie kwalificatiesessies in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi door Q1, wat voor ontluistering zorgde op de pitmuur van Ferrari.

'Hamilton kan mogelijk stoppen'

In Engeland denken ze dat Hamilton na de race in Abu Dhabi zijn helm aan de wilgen hangt. “Hamilton voldoet aan alle voorwaarden die voor een afscheid spreken,” aldus Harden op de website van PlanetF1. Hij wijst naar het voorbeeld van Nico Rosberg, die in 2016 na het veroveren van de wereldtitel van de ene op de andere dag stopte. Dat Hamilton op zijn veertigste worstelt met een teleurstellend Ferrari-seizoen, maakt de situatie volgens Britse media allesbehalve stabiel.

Opvallend detail: Hamilton zei recent dat hij “nog niet bezig is met 2026” en dat hij zich ook op andere projecten richt, waaronder een aankomende Formule 1-film. Het voedt alleen maar meer speculatie. Abu Dhabi kan dus niet alleen het decor vormen voor een beslissende titelstrijd, maar mogelijk ook voor een van de grootste verrassingen van het jaar.

Wie zijn mogelijke opvolgers van Hamilton?

Als Hamilton daadwerkelijk ermee stopt, welke F1-coureur ligt er dan in het verschiet om het beruchte stoeltje bij Ferrari op te vullen? Een van de voornaamste namen om de Brit op te volgen, is landgenoot Oliver Bearman. De Brit doet het uitstekend in zijn eerste jaar bij Haas en is bovendien Ferrari-junior. Bearman reed één keer eerder voor Ferrari, toen hij moest invallen voor Carlos Sainz tijdens de GP van Saoedi-Arabië.

Daarnaast zijn zelfs Max Verstappen en Oscar Piastri genoemd, al is dat wel pure speculatie. De vooruitgang van de auto van Red Bull Racing voor 2026, zou naar verluidt niet op schema lopen. Mocht de RB22 niet om overwinningen meedoen, zou Verstappen vrij zijn om te vertrekken. Daarnaast klinken de geluiden uit de paddock dat Piastri niet tevreden zou zijn over zijn rol bij McLaren. De Australiër werd daarom ook gelinkt aan Ferrari, aangezien McLaren de voorkeur zou willen geven aan Lando Norris.