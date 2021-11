VT1 Grand Prix van Mexico : Mercedes heeft de overhand op Red Bull in eerste training

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton zijn sneller dan Max Verstappen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico. De Limburger komt 0.123 seconde tekort op de snelste Mercedes. Sergio Perez en Charles Lerclerc stonden lang in de pitstraat, nadat zij de muur kusten.

Live-verslag van de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het circuit in Mexico.

Sergio Perez rijdt zijn thuisrace en de Mexicaan droomt ervan om de Mexicaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Max Verstappen denkt daar echter anders over. De temperatuur van het asfalt is 41 graden Celsius, terwijl de buitentemperatuur 20 graden Celsius is.

Terwijl Lando Norris als eerste het Mexicaanse asfalt verkent, is het Sergio Perez die de Mexicanen laat juichen als hij de baan op komt. Er ligt nog veel stof op de baan. Het circuit ligt op 2240 meter hoogte en de ijle lucht stelt de motoren anders op de proef. Ook zullen de coureurs veel neerwaartse druk nodig hebben, ondanks de twee lange rechte stukken.

Perez en Leclerc kussen de barrière

Max Verstappen komt na zo'n acht minuten in de training op de harde banden de baan op. Hij geeft aan dat het afremmen op de motor verre van soepel verloopt. Charles Leclerc glijdt kortstondig naast de nog 'groene' baan. Korte tijd later spint bij het uitkomen van de laatste bocht en raakt daar met de achtervleugel de boarding. De Ferrari moet in de pits worden nagekeken. Sergio Perez gaat even daarna op identieke wijze achterstevoren in de meebuigende reclameborden. Er wordt eventjes met geel gezwaaid als er wat troep van de baan wordt verwijderd.

Hamilton glibbert

Lewis Hamilton verkent de baan op de zachte band, hij schiet even van de baan in de eerste bocht. "Ik kon daar niet afremmen", vertelt Hamilton. De Brit had moeite met de stoffige baan. Nyck de Vries kijkt toe vanuit de Mercedespitbox. Daarnaast wordt in de pitbox van Red Bull Racing ondertussen de vloer onder de auto van Perez vandaag gesleuteld. De zachte kus met de muur zou er dus wel eens toe kunnen leiden dat Perez' uitglijdertje over het stof betekent dat hij niet meer in actie kan komen deze training. Ook bij Ferrari wordt nog gekeken naar de achtervleugel van de bolide van Leclerc.

Perez en Leclerc alsnog de baan op

De monteurs van Red Bull hebben de auto van Perez na 26 minuten alweer in elkaar, de lokale held kan toch nog de baan voor eigen publiek. Ook Charles Leclerc kan even daarna de baan weer op en hij monteert tegen het einde van de sessie de zachte banden in een poging tot een snelle rondetijd te komen.

Voorlopige rangorde

Met nog ruim een kwartier te gaan is Bottas het snelste voor Verstappen, Hamilton, Gasly, Perez, Sainz, Vettel, Tsunoda, Räikkönen en Stroll. De pikorde buiten de top tien is dan Ricciardo, Norris, Giovinazzi, Russell, Ocon, Alonso, Latifi, Schumacher, Leclerc en Mazepin. Stroll en Tsunoda zullen achteraan de grid starten tijdens de race vanwege het vervangen van motor, turbo en MGU-H.

Charles Leclerc doet zijn nieuwe zachte set rubber geen goed door de wielen te blokkeren bij het aanremmen van de vierde bocht. De baan wordt steeds minder stoffig en glad. Resultaat hier beneden.