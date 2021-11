Sergio Perez droomt van winst in Mexico, Max Verstappen: "Als de auto hier kan winnen, dan win ik"

Terwijl Max Verstappen de Koning van Zandvoort was, ziet Sergio Perez zichzelf graag als winnaar over de streep komen in zijn thuisland Mexico dit weekend. Perez meent dat zijn team er hetzelfde over denkt en hem graag ziet winnen in Mexico-Stad.

Als hem wordt gevraagd of hij aan de kant zou gaan en de raceleiding over zou hevelen om Max Verstappen te laten passeren, vertelt Perez: "Dat zou een geweldig probleem zijn om te hebben."

Wat als..?

Max Verstappen strijdt voor het eerst dit jaar serieus mee om de wereldtitel en staat slechts twaalf punten voor op Lewis Hamilton. Inclusief dit raceweekend zijn er nog slechts vijf races te gaan en dus is het scenario wellicht van toepassing dat Perez inderdaad gevraagd wordt om plaats te maken voor zijn teamgenoot. Perez won de Azerbeidzjaanse Grand Prix, maar is kansloos voor de wereldtitel dit jaar. Daarom vervult de Mexicaan vooral een dienende rol binnen Red Bull Racing.

Perez voelt steun van het hele Red Bull-team

Toch denkt Perez dat het hem wordt gegund te winnen op eigen bodem. Het zou uniek zijn; nooit eerder won een Mexicaan op eigen bodem een Formule 1-race. Daarnaast is het Perez' grote droom om als eerste Mexicaan ooit te winnen op eigen grond. En: hij was nooit eerder zó kansrijk om inderdaad als eerste over de streep te komen gezien de snelheid van zijn bolide dit seizoen.

Loyaliteit

Tijdens de donderdagse persconferenties wordt Perez dan ook getergd met vragen over de mate van loyaliteit richting Verstappen, in het hypothetische geval dat hem eventueel gevraagd wordt de raceleiding te schenken aan Max Verstappen.

Max Verstappen zelf, ziet het zo:

"Het is heel simpel. Als de auto kan winnen, dan win ik. Is dat niet het geval, dan wordt het lastig. Dan wint waarschijnlijk iemand anders", zegt Verstappen op een ander moment tijdens de donderdagse persgesprekken, geciteerd door het Algemeen Nederlands Persbureau.

Terug naar het dilemma dat Sergio Perez wordt voorgehouden tijdens zijn persgesprekken met de massaal verzamelde journalisten. Perez worstelt slechts kort over het loyaliteitsvraagstuk dat hem wordt voorgehouden.

Perez: "Het hangt altijd van de situatie af natuurlijk. De meeste beslissingen worden genomen tijdens de race, in de 'heat of the moment'", weet Perez.

"Steun van hele team"

"Ik denk dat het af hangt van de omstandigheden, we zullen zien. Maar ik weet wel redelijk zeker dat het hele team, iedereen binnen Red Bull, mij graag ziet winnen dit weekend. Ik weet zeker dat ik de volledige steun krijg van iedereen in mijn team."

Ricciardo steunt Perez

Sowieso kan Perez rekenen op steun van zijn fans, maar ook van een collega-coureur. Daniel Ricciardo weet hoe het is om teamgenoot te zijn van Max Verstappen. De Australiër zou er niet over peinzen om aan de kant te gaan wanneer hem zou worden gevraagd tijdens zijn thuisrace te wijken voor een teamgenoot met belangen. Ricciardo zou volop doorrijden om als eerste over de streep te komen in Australië, zo wordt duidelijk.

Bovendien steunt hij Perez: "Ik wil ook dat jij wint", klinkt het zalvend in de richting van de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur.