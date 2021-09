Samenvatting VT2 Grand Prix van Italië: Mercedes geeft Red Bull het nakijken in laatste training voor sprintrace op Monza

Lewis Hamilton is een halve seconde sneller dan Max Verstappen op de zachte band op Monza. De Mercedessen tonen hun snelheid in het laatste kwartier van de training die lang stil lag na een behoorlijke crash van Carlos Sainz in de Ferrari.

Max Verstappen komt op de zachte band een halve seconde tekort op Hamilton. Valtteri Bottas komt twee tienden tekort op Hamilton en noteert met nog tien minuten te gaan de tweede snelste tijd voor Verstappen.

Samenvatting VT2

Lewis Hamilton en Max Verstappen zetten hun kampioenschapsstrijd dit weekend voort op de legendarische en historische 'Temple of Speed' op het Italiaanse Autodromo Nazionale di Monza nabij Milaan. GPToday doet - zoals u gewend bent - live verslag van alle trainingen. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen vanaf het Italiaanse circuit. Dit weekend volgt de F1 een sterk afwijkend tijdschema, meer daarover leest u hier. In het voorprogramma van de F1 rijdt dit weekend de Formule 2 en de Porsche Supercup.

Bij Alfa Romeo wordt dit weekend met een afwijkende kleurstelling gereden.

Good morning Monza! 🇮🇹😍 pic.twitter.com/s30jLYyPD2 — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 11, 2021

Formula1 Gran Premio D'Italia

De Grand Prix van Italië is ronde nummer 14 op de F1-kalender van 2021. Bijzonder dit weekend is dat dit weekend voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 een sprintrace wordt gereden. Robert Kubica keert voor de tweede keer terug achter het stuur van de Alfa Romeo, hij vervangt Kimi Raikkonen die zijn laatste Italiaanse Grand Prix moet missen vanwege een coronabesmetting. Ook tijdens de Grand Prix van Zandvoort kwam de Fin niet in actie nadat hij na de vrijdag positief testte op Covid-19. Tijdens deze eerste vrije trainingen hebben de heren coureurs en hun teams slechts een uur de tijd om hun bolides op snelheid te krijgen voorafgaand aan de kwalificatie die eind deze middag wordt verreden op Monza.

Waar draait het allemaal om?

Uitgangspunt is de hevige kampioenschapsstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hoewel Hamilton drie WK-punten tekort komt op Verstappen, staat Mercedes met twaalf WK-punten vóór op Red Bull Racing. Het is dus van belang dat Sergio Perez dit weekend ook op snelheid komt, geen fouten maakt en zich mengt aan de kop van het veld. Interessant ook in om Ferrrai en McLaren in de gaten te houden. De Scuderia rijdt voor thuispubliek, staat derde in het kampioenschap voor constructeurs, maar McLaren lijkt er veel beter voor te staan. Zo waren Lando Norris en Daniel Ricciardo tijdens de kwalificatie sneller dan de rode bolides.

Track and Air

De temperaturen zijn relatief hoog op Monza. De baantemperatuur ligt bij het begin van de training op 24 graden Celsius, terwijl de baantemperatuur 37 graden Celsius is. De temperaturen lopen tijdens de sessie langzaam omhoog, er staat geen zuchtje wind.

Start van de training

Beide Haas-bolides komen als eerste naar buiten. Mick Schumacher verremt zich bij de Variante della Roggia, hij kan via de ontsnappingsroute zijn weg richting de baan weer vervolgen. Daniel Ricciardo verremt zich bij de eerste chicane en probeert de verhogingen zoveel mogelijk te vermijden. Sergio Perez kruipt in de staart van Lando Norris bij het uitkomen van de Parabolica, hij profiteert van de mindere luchtweerstand achter de McLaren en haalt hem in bij het aanremmen van de Variante de Rettifilo. De baantemperatuur stijgt ondertussen naar 37 graden Celsius, terwijl de buitentemperatuur kruipt naar 25 graden Celsius.

Russell vanuit helm in beeld gebracht

Op Spa-Francorchamps werd de kijker getrakteerd op spectaculaire beelden met een 'helmcamera' die het oogpunt van de Spanjaard inzichtelijk maakte, dit weekend heeft George Russell een minicameraatje in zijn helm zitten. Valtteri Bottas kan op de harde band niet op het juiste moment afremmen voor de tweede chicane. De Mercedes stuitert over de kerbstones en de verhogingen naast de bocht.

Verstappen zoekt het randje op

Max Verstappen noteert de snelste tijden op de rode band. De Limburger zoekt de randjes duidelijk op. Max Verstappen gaat in de laatste bocht - die tegenwoordig de Curva Albareto moet heten - nét niet met vier wielen over de lijn bij het uitkomen van de snelle bocht. De wedstrijdleiding maakte voorafgaand aan het weekend bekend dat de rondetijd en de rondetijd die erop volgt zal worden ontnomen als men met vier wielen over de witte streep gaat. De wedstrijdleiding wil daarmee afdwingen dat de baanlimieten worden gerespecteerd. Verstappen wordt verteld dat het allemaal nét binnen de limieten is.

Rode vlag voor Carlos Sainz

Carlos Sainz zorgt voor de rode vlag, hij geeft via de boordradio aan "Ik had een immense crash". Het team vraagt of hij OK is, maar Sainz geeft aan wel wat pijn te hebben. De Ferrari glijdt van de racelijn in de Variante Ascari, tikt op hoge snelheid de muur aan en wordt afgekaatst richting de baan terwijl de rode auto in de rondte spint. Sainz' hoofd wordt behoorlijk ver naar voren geperst bij de impact. Sainz kan zelf na een licht gekreun uit de auto stappen. De training ligt stil met een rode vlag, terwijl Sainz wordt afgeleverd bij het medisch centrum voor een lichamelijke controle. De Ferrari wordt achterop een bergingswagen geladen; een beeld dat de aanwezige Tifosi geen plezier zal doen. De klok tikt ondertussen door, terwijl de sessie stil ligt.

Ondertussen is Max Verstappen het snelste voor Perez, Gasly, Latifi, Hamilton, Tdsunoda, Russell, Bottas, Mazepin, Ricciardo, Vettel, Stroll, Norris, Schumacher, Leclerc, Alonso, Sainz, Giovinazzi, Kubica, Ocon.

Groene vlag

Met nog krap twintig minuten te gaan worden er weer groene vlaggen gezwaaid, het hele spul komt direct naar buiten, terwijl men bij Ferrari druk zal zijn om de bolide te herstellen en te controleren op eventuele scheuren en andere gevolgen van de harde 'shunt'. Carlos Sainz wordt OK bevonden, maar de wedstrijdleider geeft aan de Spanjaard na een uur nogmaals dezelfde procedure in het medische centrum zal ondergaan, nadat Sainz zelf toegaf dat het een zeer hevige impact was.

Hamilton snelste op zacht rubber

Met nog zo'n veertien minuten te gaan noteert Lewis Hamilton de voorlopig snelste tijd als hij op de zachte band aanvalt. De snelste tijd die Hamilton noteert is een halve seconde sneller dan de snelste tijd van Max Verstappen op de zachte band.

Leclerc mysterieus

Met nog vier minuten te gaan in de training komt Charles Leclerc naar de pitstraat. Via een opmerkelijke en mysterieuze boordradio laat Leclerc weten: "Jongen, ik moet stoppen. Ik kan dat nu niet uitleggen." Vervolgens rijdt Leclerc naar zijn team en de auto wordt achteruit de pitbox in geduwd. De grote schermen aan de andere kant van de garage ontnemen het zicht op de bolide van Carlos Sainz die moet worden hersteld na de behoorlijke klapper die de Spaanse coureur doormaakte. Verre van een ideaal weekend vooralsnog voor de Scuderia Ferrari, terwijl de McLarens in deze training vooralsnog op de tiende en elfde plaats staan.

Uitslag van de tweede vrije training leest u hier beneden.