Samenvatting kwalificatie Grand Prix van Italië: Bottas verrassend sneller dan Hamilton, Verstappen op vier tienden naar P3 op Monza

Valtteri Bottas noteert verrassend de snelste tijd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Bottas is sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Limburger komt vier tienden van een seconde tekort op de snelste Mercedes.

De top tien is als volgt: Bottas, Hamilton, Verstappen, Norris, Ricciardo, Gasly, Sainz, Leclerc, Perez en Giovinazzi.

Lewis Hamilton en Max Verstappen zetten hun kampioenschapsstrijd dit weekend voort op de legendarische en historische 'Temple of Speed' op het Italiaanse Autodromo Nazionale di Monza nabij Milaan. GPToday doet - zoals u gewend bent - live verslag van alle trainingen. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen vanaf het Italiaanse circuit.

Dit weekend volgt de F1 een sterk afwijkend tijdschema, meer daarover leest u hier. In het voorprogramma van de F1 rijdt dit weekend de Formule 2 en de Porsche Supercup.

Formula 1 Gran Premio D'Italia

De Grand Prix van Italië is ronde nummer 14 op de F1-kalender van 2021. Bijzonder dit weekend is dat dit weekend voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 een sprintrace wordt gereden. Robert Kubica keert voor de tweede keer terug achter het stuur van de Alfa Romeo, hij vervangt Kimi Raikkonen die zijn laatste Italiaanse Grand Prix moet missen vanwege een coronabesmetting. Ook tijdens de Grand Prix van Zandvoort kwam de Fin niet in actie nadat hij na de vrijdag positief testte op Covid-19.

Waar gaat het om?

Uitgangspunt is de hevige kampioenschapsstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Hoewel Hamilton drie WK-punten tekort komt op Verstappen, staat Mercedes met twaalf WK-punten vóór op Red Bull Racing. Het is dus van belang dat Sergio Perez dit weekend ook op snelheid komt, geen fouten maakt en zich mengt aan de kop van het veld. Verder zal Ferrari op eigen grond hun derde plaats in het WK willen verstevigen ten opzichte van McLaren.

Track and Air

De temperaturen zijn relatief hoog op Monza. Momenteel is de buitentemperatuur zo'n 27 graden Celsius, af en toe schuift er een wolk voor de zon. De baantemperatuur ligt inmiddels op 38 graden Celsius.

Normaal gesproken hebben de heren veel meer tijd om zich voor te bereiden op de kwalificatie, maar vanwege het afwijkende schema voor dit weekend vanwege de sprintrace, konden de teams en coureurs zich slechts één uur voorbereiden op de baan. Tijdens de eerste vrije training was Hamilton bijna een halve seconde sneller dan Verstappen.

Q1

Zoals ook tijdens de eerste vrije training wel te zien was tijdens de kwalificatie-simulaties zal het wellicht een druk kwartiertje worden tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Ook tijdens de kwalificatie van de Formule 2 werd het eerder deze middag druk op het rechte stuk voor de Parabolica, de wereldbekende bocht die tegenwoordig Curva Alboreto zou moeten heten.

Schumacher te wijd

Mick Schumacher gaat te wijd in de Parabolica tijdens zijn ronde onderweg naar een snelle ronde. Dat is niet fijn voor hem, omdat niet alleen de tijd van zijn outlap wordt verwijderd, maar ook van de ronde die volgt. Zijn snelle ronde wordt dus ook afgenomen vanwege het voordeel dat hij kan hebben na het niet respecteren van de baanlimieten in de laatste bocht.

Verstappen en Gasly in de weg gezeten

Max Verstappen wordt tijdens zijn snelle ronde enorm in de weg gezeten door Stroll en Ocon. De heren rijden op hun gemakje op de ideale racelijn richting de Variante della Roggia. Verstappen klinkt furieus via de boordradio en vraagt zich af wat de langzaam rijdende coureurs behelst. Pierre Gasly maakt eenzelfde schermutseling mee, hij moet in de Variante Ascari van de ideale racelijn uitwijken en breekt zijn ronde af. Een hele batterij coureurs rijdt tergend langzaam omdat zij wanhopig proberen bij elkaar in de slipstream te komen voor een snelle ronde. Ondertussen blijkt dat de problemen van Leclerc nog niet te zijn opgelost. Kubica moet in de Curva Grande enorm in de ankers vanwege een langzaam rijdende Mazepin op - wederom - de ideale racelijn.

Voorspelde file dient zich aan

Met nog veertig seconden op de klok ontstaat er een heuse file voor de laatste bocht. De heren zullen moeten opschieten om nog voor het vallen van de vlag een rondetijd te kunnen starten. Yuki Tsunoda lijkt zich op het laatste moment binnen de top zestien te rijden, maar zijn snelste tijd wordt hem afgenomen nadat hij te wijd gaat in de laatste bocht.

Lewis and VB cruise into Q2. 👊 W12 looking solid in that opening part of Quali. pic.twitter.com/jeXkNXY40E — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 10, 2021

Afvallers Q1

Afvallers in het eerste kwalificatiedeel: Latifi, Tsunoda, Schumacher, Kubica en Mazepin.

Q2

De Aston Martins worden gevaarlijk de baan opgestuurd, Hamilton moet in de ankers in de pitstraat. Verstappen komt achter Hamilton de baan op en klaagt erover via de boordradio. De wedstrijdleiding besluit na de kwalificatie te kijken naar een mogelijk onveilig naar buiten sturen van de Aston Martin. Ook Alonso en de beide Ferrari's worden bijzonder slordig naar buiten gestuurd. Max Verstappen haalt bij het uitkomen van de pitstraat zijn voorgangers scheldend in. De chaos bij het uitkomen van de pitstraat is compleet.

Hamilton en Bottas zijn het snelste en trekken een gat van 0,4 seconde naar de McLarens.

Hamilton is sneller dan Bottas, Norris, Verstappen, Ricciardo, Gasly, Giovinazzi, Sainz, Leclerc, Perez, Vettel, Stroll, Alonso, Ocon, Russell en Latifi. De laatste zes coureurs vallen dan ook af en kunnen niet door naar het laatste deel waarin de top tien wordt bepaald.

Q3

De tijden worden weer op nul gezet en de overgebleven tien coureurs zullen in het laatste kwalificatiedeel bepalen wie op welke plek mag starten tijdens de sprintrace.

Hamilton voorlopig nipt sneller dan Verstappen en Norris

Als de heren een eerste getimede ronde zetten blijkt dat Hamilton het snelste is met een 1:19.949. Max Verstappen is slechts 0,017 langzamer terwijl Lando Norris slechts 0,065 seconde langzamer is. De top tien ziet er na de eerste run als volgt uit: Hamilton, Verstappen, Norris, Ricciardo, Bottas, Gasly, Leclerc, Sainz, Perez en Giovinazzi.

Bottas als konijn uit hoge hoed naar snelste tijd

De heren komen opnieuw de baan op om in de laatste minuten hun tijd aan te scherpen. Verstappen komt achter Perez de baan op, Hamilton rijdt achter Bottas. Verstappen lijkt te ver van Perez te zitten om te profiteren. Hij blijft vooralsnog tweede. Valtteri Bottas noteert de snelste tijd, voor Hamilton en Verstappen. Hieronder ziet u de uitslag van de kwalificatie.