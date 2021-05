Voor het eerst in jaren kwalificeerde Lewis Hamilton zó slecht: Wordt de druk hem toch te veel?

Eerder deze week zei Lewis Hamilton dat niet Max Verstappen, maar dat hij zichzelf tot hogere prestaties dwingt. Vandaag kwam Lewis er niet aan te pas en werd hij om de oren gereden door de veel snellere Ferrari's, door Lando Norris en zelfs Pierre Gasly. Wordt de druk die Lewis zichzelf oplegt hem te veel?

Drie keer eerder wist Hamilton de Grand Prix van Monaco op zijn naam te schrijven. Dit jaar zal dat wellicht lastig worden voor de Mercedes-coureur die morgen vanaf P7 vertrekt. Hij komt zeven tienden tekort. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas kwalificeerde als derde.

Rick Winkelman vraagt namens ZiggoSport aan Lewis wat er mis is, maar Hamilton zelf lijkt het ook niet te doorgronden.

Hamilton: "Het is een redelijk rampzalig weekend voor ons, maar aan de andere kant kon het nog erger zijn. We moeten ons hoofd koel houden en het proberen licht op te pakken."

You've got to go back to Brazil 2017 for the last time Hamilton had such a bad qualifying that was in his hands - crashed in Q1. Germany 2018 was a hydraulics issue and the last time he started outside the top six #F1 #MonacoGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) May 22, 2021

"Ik hoop dat het regent"

Hamilton vertelt dat zijn auto "een ramp" was. Hij had geen hinder van de crash van Leclerc, omdat hij toch al naar de pitstraat zou komen. "Het was een ramp voor mij. Ik zou toch al binnen komen."

Als Winkelman wil weten of Hamilton een idee heeft van hoe de auto zal gaan presteren op de lange runs, zegt de Brit resoluut; "Nope, want ik heb geen lange run gedaan, zoals bijna niemand kon in de training. Het wordt een kwestie van de auto's voor mij volgen en zien of er ergens een kansje zich voordoet. Ik hoop dat het gaat regenen, maar ook dat is onwaarschijnlijk."

Hamilton gaat geen antwoorden zoeken in de data

Als de ZiggoSport-verslaggever wil weten of Hamilton opzoek gaat naar antwoorden in de data, antwoordt Hamilton verrassend: "Nee niet echt veel, zoals ik zei: een zaterdag is een zaterdag. Morgenmiddag wordt het een lange dag, niet de meest opwindende de maar ik hoop dat ik kan kijken hoe ik naar voren kan komen."

Hamilton kon net als de andere coureurs zijn langere stint niet afmaken tijdens de vrije training van deze ochtend nadat Mick Schumacher met zijn Haas crashte ter hoogte van het casino.

Aangezien Hamilton vanavond niet in de data zegt te duiken, zou hij zijn vrije tijd in het casino kunnen besteden. Aangezien het niet zijn geluksdag is vandaag, is de kans klein dat Hamilton vanavond aanschuift in het casino. Wellicht heeft hij morgen meer geluk.