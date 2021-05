Lewis Hamilton denkt niet dat Max Verstappen hem naar hogere niveau's stuwt: "De druk om te presteren komt uit mijzelf"

"Ik denk dat ik mijzelf naar een hoger plan til, niets anders." Het is het antwoord van Mercedes-coureur Lewis Hamilton op de vraag van Formula1.com of Max Verstappen hem wellicht naar hogere niveau's stuwt.

Red Bull-baas Christian Horner is het daar niet mee eens. Hijj zegt dat het wel degelijk de prestaties van de Nederlandse coureur zijn, die Lewis Hamilton drijven tot een hoger niveau.

Het verschil maken

Horner: "Zeker, ik denk dat die twee het beste in elkaar naar boven brengen. Ik denk dat Lewis opereert op een fenomenaal niveau. Max zit op datzelfde niveau en zij zijn de coureurs die echt het verschil maken in dit kampioenschap zover."

Eerder deze week liet Zak Brown van McLaren weten dat hij er de klok op gelijk kan zetten dat het binnenkort eens fout gaat tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Horner denkt dat het inderdaad "onvermijdelijk" is dat de twee elkaar eens gaan raken.

"Dat ze elkaar eens raken is onvermijdelijk"

Horner: "Pff, het is Zak zijn mening. Als deze twee gasten vooraan de race beginnen en het kampioenschap blijft zo spannend dan is het onvermijdelijk dat zij op een bepaald punt elkaar een keer zullen raken. Max heeft Lewis drie keer ingehaald en Lewis heeft Max één keer ingehaald. Het ligt aan het circuit, het verschilt ook aan de omstandigheden. Ik denk niet dat het de opzet van beide coureurs zal zijn, dus we zullen het wel zien." Lewis Hamilton denkt dat de sleutel tot succes dit jaar gaat zijn om geconcentreerd te blijven op alle mogelijke gebieden.

Focus, focus, focus

Lewis Hamilton: "Het zit 'm in de focus op alle vlakken. We moesten ons aanpassen aan de pandemie en we hebben veranderingen doorgevoerd die we allemaal moeten maken. Dat betekent meer comfortabel worden in je eigen bubbel, leren om meer uit jezelf te halen. Ik heb meer tijd om te trainen en te focussen en ik kan meer geconcentreerd zijn."

Minder afleiding

Hamilton vervolgt zijn verhaal: "Er zijn minder afleidingen. Mijn werk-ethiek is efficiënter en ik gebruik mijn tijd beter in overleg met mijn engineers en in het verbeteren van de auto. Het gaat bijvoorbeeld ook over hoe je het maximale uit elke ronde kunt halen en hoe je de balans voor elkaar krijgt van de race tot elke kwalificatie."

Work, work, work

Lewis Hamilton legt verder uit hoe hij hard werkt om elk jaar een betere coureur te worden: "Aan al deze dingen werk ik om jaar in jaar uit een meer complete en betere coureur te zijn. Het gaat niet alleen over het meeste talent te hebben, niemand weet hoeveel talent iemand heeft, maar in mijn hoofd gaat het erom hoeveel werk je erin steekt."