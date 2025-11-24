Mick Schumacher keert volgend jaar terug in de single seaters. De voormalig Haas-coureur gaat rijden in de Amerikaanse IndyCar, waar hij heeft getekend bij Rahal Letterman Lanigan Racing. De Duitser heeft sinds 2022 meer geracet in een single seater, maar werkte wel een aantal F1-tests af.

Het zitje wordt fulltime voor Schumacher, dus hij rijdt in principe iedere race die op de kalender staat voor 2026. Dit zijn er zeventien in de IndyCar. Schumacher laat zelf weten dat hij mag uitkomen voor een nieuwe competitie. Na de WEC en de Formule 1 is dit zijn derde grote klasse waar hij in gaat rijden.

Schumacher is zelfverzekerd

Schumacher denkt dat de samenwerking met RLL goed gaat verlopen: "Ik ben verheugd om vandaag te kunnen bevestigen dat ik volgend jaar met Rahal Letterman Lanigan Racing zal deelnemen aan de IndyCar-serie en het volledige seizoen zal rijden. Met mijn achtergrond in zowel de F1 als het endurance-racen en mijn deelname aan verschillende raceseries door de jaren heen, beschik ik over inzichten en kennis die zeker zullen bijdragen aan een geweldige samenwerking", vertelt Schumacher in een persbericht van het team.

"RLL heeft me tijdens de tests al uitstekend voorbereid en ik ben ervan overtuigd dat we samen veel kunnen bereiken. Ik was ook meteen enthousiast over de auto en de Amerikaanse manier van motorsport, die meer lijkt te gaan om puur en direct racen, en het is precies dit aspect waar ik erg naar uitkijk. En natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en altijd geïnteresseerd in het verbreden van mijn horizon. Voor mij begint hier een nieuwe reis en ik kijk uit naar het begin van het seizoen."

Veel ervaring

Ondanks de jonge leeftijd heeft Schumacher al heel wat ervaring. De Duitser heeft in 2020 het Formule 2-kampioenschap gewonnen en werd in 2021 gepromoveerd naar de Formule 1. Na een matig rookieseizoen bij Haas, waarin hij nul punten wist te behalen, wist hij wel teamgenoot Nikita Mazepin te verslaan. In 2022 moest hij het opnemen tegen een nieuwe teamgenoot: Kevin Magnussen.

De Deen was in de kwalificatie sterker dan Schumacher, maar de Duitser wist hem te verslaan in de races. Toch besloot Haas om Schumacher te vervangen door landgenoot en veteraan Nico Hülkenberg. Schumacher is sindsdien uitgekomen in de WEC en rijdt vanaf 2026 in de IndyCar.