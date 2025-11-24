user icon
Schumacher kiest voor nieuw avontuur en tekent IndyCar-contract

Schumacher kiest voor nieuw avontuur en tekent IndyCar-contract
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 16:09
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Mick Schumacher keert volgend jaar terug in de single seaters. De voormalig Haas-coureur gaat rijden in de Amerikaanse IndyCar, waar hij heeft getekend bij Rahal Letterman Lanigan Racing. De Duitser heeft sinds 2022 meer geracet in een single seater, maar werkte wel een aantal F1-tests af.

Het zitje wordt fulltime voor Schumacher, dus hij rijdt in principe iedere race die op de kalender staat voor 2026. Dit zijn er zeventien in de IndyCar. Schumacher laat zelf weten dat hij mag uitkomen voor een nieuwe competitie. Na de WEC en de Formule 1 is dit zijn derde grote klasse waar hij in gaat rijden. 

Schumacher is zelfverzekerd

Schumacher denkt dat de samenwerking met RLL goed gaat verlopen: "Ik ben verheugd om vandaag te kunnen bevestigen dat ik volgend jaar met Rahal Letterman Lanigan Racing zal deelnemen aan de IndyCar-serie en het volledige seizoen zal rijden. Met mijn achtergrond in zowel de F1 als het endurance-racen en mijn deelname aan verschillende raceseries door de jaren heen, beschik ik over inzichten en kennis die zeker zullen bijdragen aan een geweldige samenwerking", vertelt Schumacher in een persbericht van het team. 

"RLL heeft me tijdens de tests al uitstekend voorbereid en ik ben ervan overtuigd dat we samen veel kunnen bereiken. Ik was ook meteen enthousiast over de auto en de Amerikaanse manier van motorsport, die meer lijkt te gaan om puur en direct racen, en het is precies dit aspect waar ik erg naar uitkijk. En natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar nieuwe ervaringen en altijd geïnteresseerd in het verbreden van mijn horizon. Voor mij begint hier een nieuwe reis en ik kijk uit naar het begin van het seizoen."

Veel ervaring

Ondanks de jonge leeftijd heeft Schumacher al heel wat ervaring. De Duitser heeft in 2020 het Formule 2-kampioenschap gewonnen en werd in 2021 gepromoveerd naar de Formule 1. Na een matig rookieseizoen bij Haas, waarin hij nul punten wist te behalen, wist hij wel teamgenoot Nikita Mazepin te verslaan. In 2022 moest hij het opnemen tegen een nieuwe teamgenoot: Kevin Magnussen

De Deen was in de kwalificatie sterker dan Schumacher, maar de Duitser wist hem te verslaan in de races. Toch besloot Haas om Schumacher te vervangen door landgenoot en veteraan Nico Hülkenberg. Schumacher is sindsdien uitgekomen in de WEC en rijdt vanaf 2026 in de IndyCar.

Lulham

Posts: 573

Nou Veekay is niet per se van hoger niveau dan Mick hoor.

  • 2
  • 24 nov 2025 - 17:15
Reacties (6)

  • HarryLam

    Posts: 5.052

    Schandalig dat hij een zitje opdoet bij een top team terwijl Veekay maar moet aanmodderen bij 2e keus. Alles dank zij papa's naam.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 16:20
    • OfficialPradero

      Posts: 1.471

      Dit is DE kans voor Veekay om te laten zien dat ze HEM moet hebben, en niet mr Schu

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 16:29
    • Beamer

      Posts: 1.853

      RLL een topteam? In 2025 was Graham Rahal de beste coureur van het team met een 19e plek.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 16:32
    • Lulham

      Posts: 573

      Nou Veekay is niet per se van hoger niveau dan Mick hoor.

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 17:15
    • koppie toe

      Posts: 4.875

      Dat mag hij dan gaan bewijzen @l.lham.
      Voorlopig staat Veekey mijlen hoger op mijn lijstje.
      In de f2 vond ik hem al matig, hoe hij daar kampioen geworden is is mij een raadsel.
      Daar zat een luchtje aan Tja en dan Haas.....
      Ik ga het met veel interesse aankijken maar verwacht er niets van.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:43
    • Snork

      Posts: 22.099

      Ook Indycar is gewoon business. En een Schumacher in jouw auto trekt sponsors. Zeker in USA.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 19:33

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

DE Mick Schumacher
  • Team Mercedes
  • Punten 12
  • Podiums 0
  • Grand Prix 43
  • Land DE
  • Geb. datum 22 maa 1999 (26)
  • Geb. plaats Vufflens-le-Château, Switzerland, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,77 m
