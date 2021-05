Samenvatting zinderende kwalificatie Grand Prix van Monaco: Leclerc op pole maar eindigt in de muur, Verstappen tweede, Hamilton zevende

Max Verstappen start de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede startplek achter Charles Leclerc. Leclerc zou nog een grid-penalty kunnen krijgen als gevolg van zijn crash als het team van Ferrari de versnellingsbak van de Ferrari zal moeten verwisselen. Daarover zal de komende uren meer duidelijk moeten worden.

Lees hier ons live-verslag terug van de ontwikkelingen tijdens de kwalificatie.

De kwalificatie van de Grand Prix van Monaaco is wellicht de belangrijkste van het jaar gezien het gebrek aan ruimte om in te halen in de straten van het prinsdom.

Kwalificatie begint

De monteurs van Williams hebben puik werk geleverd: De auto van Nicholas Latifi is weer op tijd klaar zodat hij toch kan deelnemen aan de kwalificatie. Krap twee uur geleden schoof Latifi met zijn Williams van de baan ter hoogte van zwembad-uit waarna zijn monteurs de auto snel moesten zien te repareren.

Q1

Het zal druk worden op de baan aangezien in dit korte tijdsbestek alle auto's, behalve Mick Schumacher, de baan op komen om een snelle tijd te noteren. Langzaam rijdende in- en uitrondes kunnen funest zijn voor diegenen die in een snelle ronde zitten. Het is een drukte van een belang op de baan, Kimi Raikkonen remt te laat en blokkeert zijn wiel, waarna hij zijn uitvlucht zoekt op het korte uitloopstrookje buiten de eerste bocht.

Als alle coureurs een eerste ronde op de klokken hebben gezet, ziet de voorlopige top-tien er als volgt uit: Sainz, Verstappen, Bottas, Stroll, Norris, Hamilton, Giovinazzi, Perez, Raikkonen.

Als de vlag nu zou vallen dan zullen Ocon, Latifi, Russell en Mazepin afvallen. Er zijn echter nog zes minuten te gaan in deze eerste training als velen nog voor een tweede vliegende ronde zullen willen gaan.

Bij het vallen van de vlag rijdt Bottas de snelste tijd met 1:10.938. Daarachter Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz, Gasly, Hamilton, Perez, Giovinazzi, Ocon.

Afvallers

Afvallers zijn: Tsunoda, Alonso, Latifi en Mazepin.

Opvallend zijn de verschillen tussen teamgenoten: Alonso en Ocon, maar ook tussen Gasly en Tsunoda. Fernando Alonso zal teleurgesteld zijn dat hij zijn Alpine niet verder dan de 17e startplaats kon krijgen, terwijl zijn teamgenoot Ocon zelfs tijden reed die hem in de top-tien terecht kunnen doen laten komen.

Q2

Met nog vijftien auto's in de competitie vangt het tweede kwalificatiedeel aan. De tijden-tabellen worden herschikt en de klokken worden weer op nul gezet. Iedereen zal opnieuw een snelle ronde moeten rijden om een plekje te verdienen in de top-tien. De vijf langzaamsten zullen afvallen in dit kwalificatiedeel.

De baan lijkt sneller en sneller te worden, en coureurs hebben meer ruimte op de baan gezien er vijf bolides minder rond rijden op het korte baantje.

Dee pikorde eindigt in dit kwalificatiedeel als volgt: Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Norris, Hamilton, Gasly, Vettel en Giovinazzi.

Leclerc rijdt de voorlopig snelste tijd in 1:10.597

Afvallers

Als de vlag valt is duidelijk welke coureurs afvallen in dit kwalificatiedeel. Ocon, Ricciardo, Stroll, Raikkonen en Russell vallen buiten de top-tien. Daniel Ricciardo stapt zichtbaar teleurgesteld uit zijn McLaren, terwijl Lando Norris de voorlopig derde tijd reed. Antonio Giovinazzi is in jubelstemming via de boordradio te horen, hij is door naar het laatste deel van de kwalificatie. Esteban Ocon leek er goed bij te zitten, maar valt net buiten de top-tien. Ook hij loopt met een teleurgesteld gezicht door de pitstraat om het derde kwalificatiedeel als toeschouwer te beleven.

Q3

Max Verstappen opent het laatste deel van deze zinderende kwalificatie met een tijd van 1:10.576 waarmee hij voorlopig snelste is. Bij eerste doorkomst is de pikorde voorlopig:

Verstappen, Bottas, Giovinazzi, Gasly, Norris, Vettel, Hamilton, Sainz, Perez.

Max Verstappen gaat naar binnen, maar Leclerc trekt de tijd nog verder naar beneden: 1:10.346, waarop Verstappen vooralsnog 2 tienden tekort komt.

Met nog zes minuten op de klok is de voorlopige stand: Leclerc, Verstappen, Bottas, Sainz, Norris, Gasly, Hamilton, Vettel, Perez en Giovinazzi.

Met nog twee minuten te gaan heeft Max Verstappen nog één poging over om nog een snelle ronde op de klokken te zetten. In de voorlaatste bocht ontstaat een kleine file van drie auto's die proberen op tijd aan de kant te gaan, maar Perez lijkt daar nadeel te ondervinden terwijl hij in een snelle ronde zat.

Rode vlag, rode auto in de muur

Charles Leclerc crasht zijn auto bij het uitkomen van het zwembad, de druk werd hem teveel. Een op handen zijnde pole voor Max Verstappen kan niet worden bewezen, want Verstappen kan zijn ronde niet afmaken.

Max Verstappen zal vanaf de tweede plaats starten tijdens de race, maar het is de vraag of Charles Leclerc dan ook daadwerkelijk voor hem zal staan. De Ferrari-monteurs hebben veel werk te doen aan de Ferrari die Leclec zojuist in de muur heeft gezet. Als de schakelbak zal moeten worden vervangen, zal de FIA hem een grid-straf geven.