F1 kwalificatie GP Sakhir: Bottas pakt pole, Russell tweede, Verstappen derde

Om 20:00 lokale tijd werden de lampen boven de pitstraat van het Bahrain International Circuit groen, en kon de kwalificatie van de Grand Prix van Sakhir van start gaan.

Q1

Beide Williams-wagens en beide Haas-wagens zetten als eerste een tijd neer. Jack Aitken - die dit weekend invalt voor George Russell - is in eerste instantie sneller dan teamgenoot Nicholas Latifi. De tijden worden steeds sneller; eerst voert Ferrari het tempo aan, daarna de AlphaTauri's. De roze Mercedes en de echte Mercedes nemen daarna de top over. Echter, Verstappen zet daarna met een paarse eerste sector de eerste stek over met twee tienden sneller dan Perez.

Afvallers: Magnussen, Latifi, Aitken, Raikkonen en Fittipaldi.

Q2

Waarmee je in Q2 je snelste tijd neerzet, dat zijn de banden waarop je start. Carlos Sainz rijdt bijvoorbeeld de baan op met een setje zachte banden, en Charles Leclerc met een setje mediums. Beide Mercedessen doen het ook op mediums, evenals Max Verstappen.

Sainz zet als eerste een tijd neer, waarna de Ferrari's daar meteen onder gaan. Daarna pakt Pièrre Gasly de snelste tijd. Valtteri Bottas is daarna degene die de snelste tijd pakt, met George Russell en Max Verstappen achter zich. Sergio Perez weet, echter, op een setje zachte banden daarna nog sneller te gaan.

Verstappen kan de race niet op de gewenste medium-banden starten; de Nederlander zet zijn snelste tijd neer op de rode soft-band. Alexander Albon heeft zijn tijd niet kunnen verbeteren, en eindigt Q2 als twaalfde. Christian Horner schudt zichtbaar zijn hoofd.

Afvallers: Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi en Norris.

Q3

Het lijkt er eerst op alsof de Mercedessen de toon gingen aanvoeren, maar Verstappen springt met drie groene sectoren naar P1! Sterker nog, Charles Leclerc gaat ook harder dan beide Mercedessen. "Pwoah, dit rondje was erg goed", zo klinkt Charles Leclerc. Zijn race-engineer is het ermee eens.

Echter, de orde lijkt daarna wedergekeerd; Bottas gaat naar de snelste tijd, en George Russell sluit aan op de tweede plek. Ook na de tweede runs verandert deze volgorde niet. Het is Valtteri Bottas op pole-position.

Top 10: Bottas, Russell, Verstappen, Leclerc, Perez, Kvyat, Ricciardo, Sainz, Gasly en Stroll.