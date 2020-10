Gasly tevreden met kwalificatie na vierde plek: "Hoop dat we het gevecht met Ferrari kunnen blijven aangaan"

Tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Emilia Romagna heeft Pièrre Gasly zijn beste kwalificatie resultaat in de Formule 1 geëvenaard. De Alpha Tauri-coureur - die tijdens de vrije training ook al erg snel was - wist zijn bolide op de tweede startrij te zetten op de vierde plek. Het is dan ook helemaal terecht dat hij ontzettend blij is met dit resultaat.

"Ik moet zeggen dat ik me al heel de dag erg goed voel. De training voelde al erg goed aan en we hebben daarna kleine veranderingen kunnen toepassen om de auto nóg sneller te maken voor de kwalificatie", aldus de Fransman. "Ik kon tijdens de kwalificatie precies rijden hoe ik het wilde, om vervolgens mijn beste kwalificatieresultaat in de Formule 1 te evenaren, dus uiteraard ben ik daar erg blij mee."

"Het feit dat ik niet naar Red Bull ga in 2021 maar in Alpha Tauri blijf weet ik al een aantal weken, dus ik denk niet dat dat besluit dit resultaat heeft beïnvloed", vertelt Gasly. "We snappen de auto nu gewoon wat beter, dus dit is tot nu toe een erg goed weekend voor ons. Ik hoop dat we morgen een sterke prestaties kunnen neerzetten om dit weekend positief af te ronden, en zodoende ook het gevecht met Ferrari gaande te houden", zo sluit de Fransman af.