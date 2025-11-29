De sprintrace op het circuit van Losail in Qatar gaat over ongeveer anderhalf uur van start. In de sprint kwalificatie waren er verschillende coureurs met tegenvallende prestaties, en drie teams hebben dan ook ingegrepen. Hierdoor staan er straks slechts zestien auto's op de grid.

Meerdere coureurs hadden het zwaar in de sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Bij het team van Alpine waren ze veel langzamer dan de concurrentie, en Pierre Gasly en Franco Colapinto kwamen niet verder dan de negentiende en twintigste tijd. Ook voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton draaide de sprint kwalificatie uit op een teleurstelling, en hij noteerde slechts de achttiende tijd.

Welke teams hebben veranderingen doorgevoerd?

Bij het team van Alpine hebben ze ingegrepen, zo laten ze weten in een statement. De Franse renstal laat weten dat ze een aantal veranderingen aan de set-up van de auto's van Gasly en Colapinto hebben doorgevoerd. Aangezien dit in strijd is met de parc fermé-regels, moeten beide coureurs die race vanuit de pitlane gaan starten. Voor hen wordt de sprintrace eerder een soort verkapte trainingssessie.

Gasly en Colapinto zijn zeker niet de enige coureurs die de sprintrace vanuit de pitlane zullen starten. Ook bij het team van Ferrari hebben ze besloten in te grijpen, ze hebben wijzigingen doorgevoerd aan de auto van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zal dus ook weinig zicht hebben op punten. Aangezien hij zich voor Gasly en Colapinto had gekwalificeerd, zal hij ook voor hen starten in de pitlane.

Ook Stroll in de pitlane

Hamilton zal voor zijn neus de Aston Martin van Lance Stroll zien staan. Bij de Britse renstal hebben ze ervoor gekozen om een aantal dingen te veranderen aan de auto van de Canadees, waardoor ook hij vanuit de pitlane moet starten. Stroll had in de sprint kwalificatie de zestiende tijd genoteerd, en staat dus vooraan het rijtje coureurs dat in de pitlane zal starten. Hierdoor zal Liam Lawson op de laatste plaats op de grid plaatsnemen.