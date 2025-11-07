Alpine is een van de grootste tegenvallers dit seizoen. De Franse renstal heeft sinds de Grand Prix van België geen punten meer behaald. Volgens Pierre Gasly komt dit doordat Alpine zijn auto al een paar maanden niet meer heeft verbeterd.

Gasly zegt dat het team zich al een tijd focust op de auto voor volgend seizoen. Momenteel staat Alpine tiende met twintig punten, terwijl nummer negen Sauber al 60 punten heeft. Het verschil naar de concurrentie toe is dan ook groot.

Alpine brengt geen upgrades meer

Tijdens een FIA-persconferentie vertelde de Alpine-coureur dat het team al een tijd geen upgrades meer brengt en dat het zich daardoor in een lastige situatie bevindt: "We zijn ons heel goed bewust van de situatie waarin we ons bevinden, maar we doen toch ons uiterste best. Dit is het soort circuit waar het weer een rol kan spelen. We hebben hier behoorlijk wilde races gezien."

Toch verwacht de Fransman niet veel van de Grand Prix van Brazilië. Hij heeft al zeven Grand Prix-weekenden geen punten meer behaald: "We weten dat we qua prestaties duidelijk een stap terug hebben gezet. We hebben gezien dat auto's als Haas upgrades hebben doorgevoerd, zelfs in Austin."

De reden dat Gasly weinig vertrouwen heeft in een goed resultaat tijdens de Grand Prix van Brazilië is simpel. Het team verbetert niet meer: "We zijn maanden geleden gestopt met de ontwikkeling van de auto. Maar dat is niet erg. We weten dat we nog vier raceweekenden hebben waarin we het kunnen proberen, en daarna gaan we aan een ander project werken."

'Alpine wil volgend jaar bovenaan meedraaien'

De Franse renstal wil vanaf volgend jaar een voorsprong opbouwen op de concurrentie, zo vertelt Gasly: "De realiteit van wat we dit jaar hadden kunnen bereiken, is nog steeds niet goed genoeg voor ons. Deze paar weken of maanden kunnen ons mogelijk een voorsprong geven op sommige andere teams en veel meer succes opleveren, en dat is uiteindelijk wat we nastreven."

"Ik sta dus volledig achter het team. Het is een beetje drastisch, maar soms moet je moeilijke keuzes maken om grootse dingen te bereiken", zo eindigt Gasly zijn praatje. Hij heeft in de eerste seizoenshelft nog redelijk mee kunnen doen en stond tijdens de zomerstop twaalfde in het wereldkampioenschap. Sindsdien heeft hij geen punten meer kunnen halen en is hij teruggezakt naar de achttiende plek in het kampioenschap.