Pierre Gasly sprak het deze week hardop uit: Alpine is al maanden gestopt met het ontwikkelen van de huidige auto. Voor buitenstaanders klinkt dat als opgave, maar achter die beslissing zit een berekende strategie. De Franse renstal offert het slot van 2025 bewust op om in 2026 een sprong te kunnen maken. De vraag is wat dat op langere termijn oplevert.

De vroege rem

Gasly gaf in São Paulo toe dat Alpine sinds de zomer geen significante upgrades meer heeft gebracht. De focus is volledig verschoven naar het project voor 2026, wanneer de nieuwe reglementen ingaan en chassis, motor en aerodynamica opnieuw moeten worden geïntegreerd.

“Het is moeilijk om te vechten met teams die nog blijven ontwikkelen,” zei Gasly. “Maar iedereen weet dat we onze kaarten op 2026 zetten. We moeten vooruitkijken.”

De keuze is opvallend, want de ploeg bungelt in de middenmoot en lijkt bewust extra punten te laten liggen. Toch past de beslissing in een bekend patroon: teams die vroeg “pivotten” naar een nieuw reglement, kunnen bij de start van een nieuw tijdperk ineens verrassen.

Leren van eerdere voorbeelden

Williams deed iets soortgelijks richting 2026 en gebruikte 2025 vooral als testbank voor hun nieuwe aerodynamische filosofie. Aston Martin, dat de samenwerking met Honda voorbereidt, beperkte dit jaar eveneens zijn upgradeprogramma om meer windtunneluren te reserveren voor de volgende generatie auto.

De redenering is eenvoudig: hoe eerder je begint, hoe beter de correlatie tussen windtunnel, CFD en daadwerkelijke circuitdata. En precies daar liep Alpine de afgelopen seizoenen achter. De A524 had chronische problemen met chassis-stijfheid en aero-efficiëntie, waardoor kleine updates nauwelijks effect hadden.

Volgens bronnen in Enstone werkt de technische staf nu aan een compleet nieuwe structuur voor de 2026-auto, waarbij de integratie tussen motor en aeropakket wordt herzien. “De balans tussen de elektrische en verbrandingscomponent is onze zwakste schakel,” aldus een insider. “Dat moet 1-op-1 gaan samenwerken.”

De prijs van stilstand

Dat strategische vooruitkijken kost op korte termijn duur punten. Sinds juli verloor Alpine in het constructeursklassement posities aan Haas en Racing Bulls. In een seizoen waarin het middenveld extreem dicht op elkaar zit, betekent elk gemiste updateweekend gemiddeld drie tot vijf punten minder.

Toch wijst de interne analyse uit dat de verloren punten binnen een jaar kunnen worden teruggewonnen. Dankzij de vroege omschakeling beschikt Alpine over meer windtunneluren en CFD-cycli onder het handicapsysteem van de FIA. Die extra capaciteit wordt vanaf 1 november volledig benut voor de 2026-auto.

Wat Gasly eraan heeft

Voor Gasly zelf betekent de tussenfase vooral geduld. De Fransman noemt dit jaar “een investering”. Hij blijft betrokken bij simulatorwerk en aerodynamische correlatieprojecten, met als doel om in 2026 een auto te krijgen die zijn rijstijl beter ondersteunt.

“Het is frustrerend dat we nu geen resultaten zien, maar ik geloof dat de keuzes die we nu maken zich volgend jaar terugbetalen,” zei hij. “Als de correlatie tussen Enstone en Viry klopt, kunnen we iedereen verrassen.”

Het is een gok, maar wel een berekende. Alpine heeft zichzelf tijd gekocht in een sport waar tijd zelden bestaat. Of de strategische stilte van nu over een jaar applaus oplevert, zal blijken zodra het eerste 2026-prototype zijn vleugels uitklapt.