user icon
icon

Trotse Gasly begrijpt niets van topprestatie van Alpine

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Trotse Gasly begrijpt niets van topprestatie van Alpine
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 14:47
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Pierre Gasly was erg blij met zijn eerste punten sinds de zomerstop. De Fransman zegt dat Alpine een enorme stap vooruit heeft gezet, maar hij weet niet hoe. Gasly heeft voor het eerst sinds acht Grands Prix-weekenden punten gepakt. 

Meer over Alpine Colapinto woest op Stroll na crash Bortoleto: “Hij rijdt altijd mensen van de baan”

Colapinto woest op Stroll na crash Bortoleto: “Hij rijdt altijd mensen van de baan”

12 nov
 Alpine verklaart aanblijven Colapinto: "Hij is zelfverzekerder"

Alpine verklaart aanblijven Colapinto: "Hij is zelfverzekerder"

11 nov

Alpine kende een enorm slechte reeks. Het team heeft nog nooit zo weinig punten gescoord als dit seizoen tot nu toe. Pierre Gasly was daarom dan ook extra blij met zijn twee punten in Brazilië. 

'Het voelde als dag en nacht'

Gasly vertelde tegenover de internationale media over zijn ervaring van de Grand Prix van Brazilië: "Voor mij voelde het als dag en nacht vergeleken met de afgelopen drie maanden. Ik moet zeggen dat ik zaterdagochtend met een veel grotere glimlach opstond – gewoon omdat ik wist dat ik eindelijk weer een auto had waarmee ik kon racen."

Gasly legt uit dat hij de afgelopen maanden weinig gepresteerd had. De Grand Prix van Brazilië voelde daarom als een opleving: "Ik ben erg blij, want de laatste keer dat we op zondag punten scoorden was in Spa, vóór de zomerstop. Het is sindsdien een hele lange wandeling door niemandsland geweest van drie maanden. Als ik eerlijk ben, ben ik een beetje teleurgesteld, want we hadden een geweldige start. Ik wist Bearman en Russell in te halen, maar in beide gevallen verloor ik de positie weer op de rechte stukken."

Ik heb niets te klagen

"Dat had ons een veel betere uitgangspositie kunnen geven voor de rest van de race. Ik probeerde ook twee keer aan de binnenkant van Hadjar te duiken, maar telkens kwam hij me op het rechte stuk richting bocht 4 weer makkelijk voorbij. Ik had het gevoel dat ik behoorlijk wat meer tempo had, maar ik kon het gewoon niet volledig laten zien", vertelde Gasly. 

Toch is de coureur wel tevreden met zijn punten: "Uiteindelijk is het één punt en ik ga daar zeker niet over klagen", vervolgt Gasly. "Ik had het de afgelopen drie maanden op elke dag met beide handen aangegrepen. We zullen ongetwijfeld kijken of we iets anders hadden kunnen doen, maar ik heb echt het gevoel dat we meer tempo hadden dan we konden laten zien."

Het seizoen van 2025 is het slechtste seizoen van Alpine tot nu toe. Toen Renault Alpine werd in 2021, werd het team vijfde met 155 punten. Het team reed standaard in de middenmoot, maar zwakte de afgelopen jaren iets af. Momenteel zijn ze het minste team op de grid en staan ze laatste met 22 punten. Al deze punten zijn door Pierre Gasly gehaald. 

'Dit verwacht ik'

"De auto reageerde precies zoals ik verwachtte dat hij zou moeten doen en er zat veel meer potentieel in. In de kwalificatie zaten we minder dan vijf tienden van de McLaren af – als je weet welk pakket wij hebben, zegt dat wel iets. We waren echt competitief in de bochten en ik was blij dat de auto deed wat ik wilde, zonder rare verrassingen. Dat is wat ik verwacht van een raceauto."

Of Gasly ook zo sterk zal gaan rijden in Las Vegas, zegt hij: "Geen idee. We weten niet waarom we hier snel waren en we weten ook niet waarom we in Mexico zo traag waren. We hebben wel kleine vermoedens, maar niet genoeg om te zeggen dat het wel goedkomt. Vorig jaar kwalificeerde ik me als derde in Las Vegas, maar ik zou daar dit jaar geen geld op inzetten. Max was gisteren nergens en stond vandaag op het podium. Wij zijn meestal nergens, en dit weekend waren we ineens sterk. Er is dus nog genoeg om aan te werken."

Starscreamer

Posts: 1.357

en toch denk ik als je kiest voor Alpine of Haas dat je beter af bent bij Alpine

  • 1
  • 12 nov 2025 - 15:14
F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine

Reacties (4)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.646

    Banden! Wie ze optimaal aan het werk krijgt is in het voordeel.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 14:57
  • Damon Hill

    Posts: 19.453

    Kun je nagaan, het pakken van één punt in zowel de sprint als de hoofdrace wordt tegenwoordig al gezien als topprestatie... zover is Alpine dus afgegleden. Ooit bivakkeerden ze rond plek 5 bij de constructeurs, en nu staan ze stijf laatste. De mensen die beweerden dat Flavio het team vooruit hielp hoor ik ook niet meer, want ja, het valt moeilijk te ontkennen dat het niet slechter kan dan dit.

    Volgend jaar met de Mercedes motor zal het ongetwijfeld wat beter gaan, maar het is natuurlijk niet alsof Alpine opeens een topteam wordt, ook niet met Flavio aan het roer.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 15:02
    • Starscreamer

      Posts: 1.357

      en toch denk ik als je kiest voor Alpine of Haas dat je beter af bent bij Alpine

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 15:14
    • Larry Perkins

      Posts: 61.434

      Uit de contractverlenging van Colapinto blijkt ook dat geld en zuinigheld meer prioriteit krijgen dan ambities...

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 15:17

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 455
  • Podiums 5
  • Grand Prix 175
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (29)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Op deze datum maakt Red Bull de auto van Verstappen voor 2026 bekend! ×