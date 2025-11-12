Pierre Gasly was erg blij met zijn eerste punten sinds de zomerstop. De Fransman zegt dat Alpine een enorme stap vooruit heeft gezet, maar hij weet niet hoe. Gasly heeft voor het eerst sinds acht Grands Prix-weekenden punten gepakt.

Alpine kende een enorm slechte reeks. Het team heeft nog nooit zo weinig punten gescoord als dit seizoen tot nu toe. Pierre Gasly was daarom dan ook extra blij met zijn twee punten in Brazilië.

'Het voelde als dag en nacht'

Gasly vertelde tegenover de internationale media over zijn ervaring van de Grand Prix van Brazilië: "Voor mij voelde het als dag en nacht vergeleken met de afgelopen drie maanden. Ik moet zeggen dat ik zaterdagochtend met een veel grotere glimlach opstond – gewoon omdat ik wist dat ik eindelijk weer een auto had waarmee ik kon racen."

Gasly legt uit dat hij de afgelopen maanden weinig gepresteerd had. De Grand Prix van Brazilië voelde daarom als een opleving: "Ik ben erg blij, want de laatste keer dat we op zondag punten scoorden was in Spa, vóór de zomerstop. Het is sindsdien een hele lange wandeling door niemandsland geweest van drie maanden. Als ik eerlijk ben, ben ik een beetje teleurgesteld, want we hadden een geweldige start. Ik wist Bearman en Russell in te halen, maar in beide gevallen verloor ik de positie weer op de rechte stukken."

Ik heb niets te klagen

"Dat had ons een veel betere uitgangspositie kunnen geven voor de rest van de race. Ik probeerde ook twee keer aan de binnenkant van Hadjar te duiken, maar telkens kwam hij me op het rechte stuk richting bocht 4 weer makkelijk voorbij. Ik had het gevoel dat ik behoorlijk wat meer tempo had, maar ik kon het gewoon niet volledig laten zien", vertelde Gasly.

Toch is de coureur wel tevreden met zijn punten: "Uiteindelijk is het één punt en ik ga daar zeker niet over klagen", vervolgt Gasly. "Ik had het de afgelopen drie maanden op elke dag met beide handen aangegrepen. We zullen ongetwijfeld kijken of we iets anders hadden kunnen doen, maar ik heb echt het gevoel dat we meer tempo hadden dan we konden laten zien."

Het seizoen van 2025 is het slechtste seizoen van Alpine tot nu toe. Toen Renault Alpine werd in 2021, werd het team vijfde met 155 punten. Het team reed standaard in de middenmoot, maar zwakte de afgelopen jaren iets af. Momenteel zijn ze het minste team op de grid en staan ze laatste met 22 punten. Al deze punten zijn door Pierre Gasly gehaald.

'Dit verwacht ik'

"De auto reageerde precies zoals ik verwachtte dat hij zou moeten doen en er zat veel meer potentieel in. In de kwalificatie zaten we minder dan vijf tienden van de McLaren af – als je weet welk pakket wij hebben, zegt dat wel iets. We waren echt competitief in de bochten en ik was blij dat de auto deed wat ik wilde, zonder rare verrassingen. Dat is wat ik verwacht van een raceauto."

Of Gasly ook zo sterk zal gaan rijden in Las Vegas, zegt hij: "Geen idee. We weten niet waarom we hier snel waren en we weten ook niet waarom we in Mexico zo traag waren. We hebben wel kleine vermoedens, maar niet genoeg om te zeggen dat het wel goedkomt. Vorig jaar kwalificeerde ik me als derde in Las Vegas, maar ik zou daar dit jaar geen geld op inzetten. Max was gisteren nergens en stond vandaag op het podium. Wij zijn meestal nergens, en dit weekend waren we ineens sterk. Er is dus nog genoeg om aan te werken."