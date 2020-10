Vrije training 3 Portugal: Bottas en Hamilton snelste, Max Verstappen met probleem op P3

Na de rode vlaggen van gisteren en de verplichte bandentest, konden de teams eindelijk hun programma afmaken in de derde vrije training. Valtteri Bottas was de snelste in deze sessie in Portugal. Lewis Hamilton was de tweede snelste in Portimao en Max Verstappen had de derde snelste tijd. De teams begonnen met de laatste veranderingen aan de set-up en vervolgde met een kwalificatietraining.

Carlos Sainz begon de sessie met een nieuwe motor. De monteurs van Pierre Gasly hebben hard gewerkt voor het begin van de derde vrije training, ze hadden de deels afgebrande bolide van de coureur gemaakt. Het gladde circuit bezorgde ook in de derde vrije training voor wat slippertjes. Het circuit dat sinds 2008 is geopend had een nieuwe asfalt laag gekregen, maar deze heeft weinig grip. Veel coureurs waren volop bezig met grip te zoeken. De coureurs leken al makkelijker met het circuit om te kunnen gaan.

Voor de coureurs was deze sessie een stukje makkelijker. De FIA had namelijk voor het begin van deze sessie de track limits aangepast. De coureurs mogen nu met de hele auto over de witte lijn, maar niet over de kerbs met de volledige auto. Dit was eerst alleen de witte lijn. Hierdoor werden er ook minder tijden afgepakt.

Max Verstappen kon de sessie pas later beginnen. De auto van de Nederlander had nog wat aanpassingen nodig. Hierdoor had Verstappen meteen wat verlies op zijn programma. Toen er 10 minuten verstreken waren, kwamen de Mercedessen naar buiten. Die gingen er even goed voor zitten. Bottas wist als eerste de snelste tijd neer te zetten, Hamilton volgde en zette vervolgens ook weer een snellere tijd dan Bottas neer.

Ook de andere coureurs kwamen na 10 minuten naar buiten en probeerden snelle tijden neer te zetten. 20 minuten later was Verstappen als een van de laatste coureurs naar buiten gegaan. De beide Racing Point-coureurs kwamen als laatste naar buiten. Lewis Hamilton had halverwege de training een moment een bocht 8. We zien het niet vaak van de Brit, maar hij kwam in het grid terecht. Ricciardo had problemen met zijn DRS, Renault haalde hem voor het einde van de training naar binnen. Ook Verstappen had wat problemen. Verstappen zegt dat hij op het rechte stuk veel topsnelheid verliest. Zijn engineer denkt dat het misschien door de wind komt of andere dingen waar de engineer niet over wil praten. Verstappen: "Dat moet dan wel een orkaan zijn."