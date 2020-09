VT1 Rusland: Max Verstappen derde achter Ricciardo en Bottas

Valtteri Bottas heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Rusland als snelste af weten te sluiten. De Fin gaat vrijwel ieder jaar lekker in Sochi en ook nu kwam hij goed uit de startblokken. Daniel Ricciardo reed de tweede tijd in zijn Renault met Max Verstappen in de Red Bull als derde.

Aan het begin van de training wilden de meeste coureurs meteen naar buiten. Er gebeurde niet veel bijzonders, maar wel zagen we twee crashes van Carlos Sainz en Nicholas Latifi. Sainz gleed met zijn achterkant de bandenstapels in en had een kapotte achtervleugel, Latifi crashte zijn Williams flink met de zijkant in de bandenstapels en zorgde voor een code rood. Beide coureurs kwamen niet meer in actie.

Lewis Hamilton kende wat problemen om een snelle tijd neer te zetten en reed hierdoor slechts de negentiende tijd. Max Verstappen reed de derde tijd maar werd door Russell opgehouden in zijn snelste ronde, wat hem vermoedelijk de tweede plaats achter Bottas had opgeleverd.