Lewis Hamilton wint doldwaze Toscaanse GP, Max Verstappen valt uit na startcrash

Lewis Hamilton heeft een knotsgekke en doldwaze Grand Prix van Toscane gewonnen. Bottas werd tweede, Alexander Albon pakte de derde plaats op het podium. De race werd twee keer onderbroken met een rode vlag. Max Verstappen viel uit na de eerste startcrash, nadat hij te weinig vermogen had in zijn Honda-motor. Alexander Albon scoort naar grote tevredenheid van zijn team zijn eerste podium. Christian Horner bedankte Albon via de boordradio: "Je koos de moeilijke weg, geweldig gedaan Alex".

LIVE Grand Prix van Toscane

Met nog twintig minuten voor de start is het de vraag wat er gaat gebeuren met de auto van Max Verstappen. Of hij kan starten is de vraag, hij zou een elektronisch probleem hebben in zijn Red Bull Racing. Bij het oprijden naar de startgrid meldt Verstappen:

"Yeah, the same problem. Do you hear it?"

"Stand by. I'll let you know whether we carry on with the launch or not."

Het zou dus kunnen zijn dat Verstappen niet van start kan gaan. Het bodywork is van de auto geschroefd terwijl het volkslied wordt gezongen en de coureurs hun 'kniel-moment' hebben. Het wordt spannend met krap een kwartier te gaan voor de startgrid vertrekt voor de opwarmronde. Kunnen de monteurs van Red Bull Racing een wonder verrichten?

De auto is een aantal keer herstart, maar blijft afslaan is te zien op de onboard-beelden. De tijd tik echter door. Christian Horner meldt via SkySportsF1 dat het probleem is opgelost. Verstappen zal van start kunnen gaan, uw hartslag kan echter niet naar beneden: de start volgt over enkele minuten.

Er zouden volgens Red Bull "kleine problemen" zijn geweest aan de Power Unit van Max Verstappen. De auto's komen allemaal goed van hun plek voor de opwarmronde. Het zal een lange race worden voor man en materiaal: Na de kwalificatie gaven meerdere coureurs al aan hun nek te voelen, vanwege de hoge snelheidsbochten.

START

De auto's staan op hun plekken en de lampen gaan uit. Verstappen heeft een goede start. Verstappen zakt vloekend weg terwijl hij na eerst goed van zijn plek leekk te komen. Hij wordt links en rechts ingehaald, en vervolgens wordt hj aangetikt. Hij schiet van de baan en staat in het grind. Nul punten voor Verstappen in Italië. Hij gooit vloekend zijn stuurtje in het grind en stapt uit. De auto wordt weg getakeld en de voor de gelegenheid rood geschilderde Safety Car.

Verstappen valt uit: Nul punten

De eerste honderd meter leken goed te gaan voor de Limburger, daarna schreeuwt Verstappen: "Ik heb geen vermogen!".

Achter de Safety Car roept George Russell dat er achterin de Renault van Ocon letterlijk iets in de brand zou staan.

De volgorde in de top tien is na vijf ronden achter de Safety Car is als volgt:

Bottas, Hamilton, Leclerc, Albon, Stroll, Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat, Ocon.

Grosjean lijkt een kettingbotsing te hebben veroorzaakt door Gasly aan te tikken, die vervolgens Raikkonen en vervolgens Verstappen aantikken.

Na zes ronden wordt er nog altijd gezwaaid met een gele vlag. Uitvallers: Gasly en Verstappen.

Herstart

De Safety Car kan direct weer naar buiten, nadat er tijdens de herstart drie auto's boven op elkaar klappen. Carlos Sainz, Giovinazzi, Magnussen en Latifi moeten hun strijd staken.

"Willen ze ons dood hebben soms?"

Grosjean schreeuwt het uit via de boordradio: "Dit is de schuld van wie er dan ook maar voorop rijdt: Willen ze ons dood hebben soms?"

Doldwaze race wordt stilgelegd: rode vlag

Max Verstappen: Het was hetzelfde probleem zo'n beetje als we in Monza hadden.

"Dat krijg je als je zo'n gezeik hebt bij de start, dan kom je in de posities dat je van achter aangereden wordt. Dat is natuurlijk niet echt normaal, op dit moment ben ik er wel zo'n beetje klaar mee."

In de herhalingen valt te zien hoe Carlos Sainz geen kant uit kan en vol op zijn voorganger Magnussen klapt. "Oh my God, dat was gevaarlijk", laat Sainz horen.

Valterri Bottas ging pas laat op het gas tijdens de herstart, achter hem ontstond een soort harmonica effect waarbij coureurs in het middenveld op elkaar klapten.

Latifi zegt voor de Microfoon van Jack Plooij: "Ik kon Kevin nog maar net ontwijken." Hij zegt dat de leiders te laat op het gas gingen, waarna er halverwege het veld toch ineens geremd moest worden. Hij kon Magnussen nog maar net ontwijken, maar viel toch uit.

"Heel, heel, heel, heel gevaarlijke situatie"

Carlos Sainz zegt bij Plooij: "Plotseling was er een enorm ongeluk. Het was een heel, heel, heel, heel gevaarlijke situatie." Het leek alsof Sainz pijn aan zijn hand had na de crash, maar hij zegt dat zijn hand nu oké is.

Ocon valt nu ook uit, daarmee zijn er nog maar dertien auto's in de race, we gaan straks een herstart zien vanuit stilstand. Er zijn slechts 8 ronden afgerond.

Herstart

Met nog niet één ronde waarin echt is geracet zullen we een herstart zien. Opstelling:

Bottas, Hamilton, Leclerc, Albon, Stroll, Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat, Russell, Raikkonen, Vettel, Grosjean.

Rook vanuit de remmen van Hamilton. De herstart gaat goed voor Hamilton, hij pakt de leiding en zijn remmen kunnen weer afkoelen. Albon heeft een slechte start gemaakt en verliest drie plaatsen en rijdt nu rond op plaats zeven.

Er onstaat al snel een groot gat tussen de Mercedessen en de Ferrari van Charles Leclerc: hij is 3,2 seconde langzamer dan de Mercedessen. Zij rijden alsof zij in hun eigen klasse rijden. Charles Leclerc liet gisteren al weten na zijn kwalificatie dat hij zich breed zou willen houden omdat er veel snellere auto's achter hem rijden. Vooralsnog kan Lance Stroll nog niet voorbij komen aan de Ferrari.

Na 12 ronden is de rangorde als volgt:

Hamilton voor Bottas, gevolgd door Leclerc, Stroll, Perez, Ricciardo, Albon, Norris, Kvyat, Russell, Raikkonen, Vettel, Grosjean.

Ocon vertelt bij Jack Plooij van ZiggoSport dat hij spinde met falende en branden achterremmen.

Leclerc wist dat het een onhoudbare situatie was, Lance Stroll remt later dan Leclerc en komt voorbij aan de Ferrari. Daniel Ricciardo zit op het vinkentouw en doet een ronde later hetzelfde: Leclerc terug naar P5. Kan Albon een ronde later hetzelfde? "Ja", is het antwoord.

Bottas is de eerste van de Mercedessen die stopt, hij valt terug naar de derde plek. De pitstop van Kimi Raikkonen gaat mis bij het monteren van een achterband. Hij verliest veel tijd met zijn pitstop.

Lewis Hamilton gaat net als Bottas naar de harde band. Bottas had aangegeven de "tegenovergestelde" strategie te willen ten opzichte van Hamilton, maar omdat Bottas eerder stopt, reageert Lewis Hamilton erop door dezelfde strategie te kiezen als Bottas: Beide coureurs dus op de harde band.

Lando Norris weet net als zijn voorgangers Charles Leclerc op het rechte stuk in te halen.

Leclerc is inmiddels gezakt naar de achtste positie.

Na 36 ronden is de stand als volgt:

Hamilton, zes seconden voor Bottas. Veertien seconden daar achter Daniel Ricciardo, gevolgd door Stroll, Albon, Perez, Norris, Leclerc, Kvyat, Russell, Vettel, Raikkonen en Grosjean.

Lewis Hamilton krijgt de instructie om van de kerbstones af te blijven, maar Hamilton laat weten dat dat langzamer is. Albon zet de snelste raceronde en kruipt dichterbij aan Lance Stroll. Uit onboard beelden is te zien dat Hamilton toch over de kerbstones rijdt. Zijn team geeft aan dat de instructie geldt voor beide auto's. Heeft het team zorgen dat de banden het niet zullen houden, zoals in Silverstone?

Safety Car nummer drie

Lance Stroll vliegt hard van de baan. Het duurt lang voordat er beeld is en dat maakt het erg spannend. Stroll heeft tranen in zijn ogen, blijft lang stil zitten in zijn auto en beweegt zijn hoofd. Hij moet duidelijk bijkomen van de vermoedelijk harde crash.

Zijn collega's komen naar de pitstraat voor nieuw rubber en sluiten aan achter de Safety Car.

Volgens Stroll had hij een lekke band. Even later zien we Stroll achterop een scooter stappen.

Rode vlag nummer twee: race weer stilgelegd

Men zwaait weer met een rode vlag: alle auto's komen weer naar binnen.

Met 46 ronden van de 59 ronden is er 70% van de race afgelegd. Westrijdleider Masi zou theoretisch de race afgevlagd kunnen worden in het geval de bandenstapels na Stroll's crash niet gerepareerd zouden kunnen worden. Vooralsnog ziet het erg naar uit dat er een herstart komen. Aangezien auto's die op een ronde zijn gereden als eerste de baan weer op mogen, kan het ook een rollende start betekenen voorafgaand aan een sprintrace van 14 ronden.

Bijzonder dat er tijdens een droge race twee keer een rode vlag wordt gezwaaid. Naar Kimi Raikkonen komt een onderzoek, omdat hij bij het inkomen van de pitstraat over de lijn is gereden. Volgens Plooij gaat er wel een stilstaande start volgen. De auto's die op een ronde zijn gereden mogen naar buiten rijden en hun ronde terug pakken, waarna het geheel naar de startgrid rijdt voor een stilstaande start.

De volgorde ziet er als volgt uit: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Albon, Perez, Norris, Kvyat, Leclerc, Russell, Vettel, Raikkonen, Grosjean.

Derde herstart:

Bij de derde herstart weet Daniel Ricciardo Valterri Bottas in te halen: hij pakt P2. Albon zit vlak achter Bottas. De beide Ferrari's hebben alleen nog maar de Williams van George Russell achter zich. Een ronde later weet Bottas de zaak recht te trekken: Hij haalt Ricciardo weer in bij de eerste bocht.

Sergio Perez probeert het bij Albon, maar de Thaise coureur weet Perez af te houden. Sterekr nog: hij sluit aan bij Ricciardo en zal in staat moeten zijn om Ricciardo in te halen. Na de herstart weet Grosjean de Ferrari's in te halen, maar Leclerc pakt de tiende plaats weer terug.

Raikkonen krijgt een straf van vijf seconden, er volgt een grappig moment als Raikkonen vraagt waar de straf voor is. De engineer herhaalt dat Raikkonen een straf van vijf seconden krijgt, waarna Kimi stoom uit zijn oren lijkt te blazen onder zijn helm. "FOR WHAT!?", Zo klinkt het via de boordradio. Raikkonen ligt op de achtste plaats, en kan dus zijn eerste punten pakken in de Alfa Romeo. Hij heeft met nog vijf ronden te gaan nu zes seconden voorsprong op Leclerc in de Ferrari.

Ondertussen weet Alexander Albon op magistrale wijze voorbij te komen aan Daniel Ricciardo: Buitenom pakt hij Daniel Ricciardo. Zijn monteurs klappen, zijn engineer zegt: "Oke, laten we voor Bottas gaan." Bottas rijdt 3,5 seconde voor Albon en hij is zes tienden per ronde sneller dan de Finse Mercedes-coureur.

Zinderende strijd tussen Russell en Vettel

George Russell is flink aan het doorrijden achter Sebastian Vettel. Het team van Williams waarschuwt Russell dat Vettel in de DRS van Leclerc dreigt te komen, en dat er dus door gestampt dient te worden. "Leave me to it", antwoordt Russell. De Brit rijdt flink door. Lewis Hamilton doet hetzelfde, het gat tussen Hamilton en Bottas is 1,8 seconden met nog een ronde te gaan.