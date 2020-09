Wat valt er te verwachten van Ferrari tijdens hun duizendste F1 Grand Prix?

Wat kan Ferrari komend weekend laten zien tijdens hun duizendste Grand Prix in de Formule 1? De verwachtingen zijn laag, het feestje zal dan ook bescheiden zijn. Het kan niet veel slechter gaan voor Ferrari dan hoe het nu gaat qua prestaties van het team uit Maranello. "Het kan alleen maar beter gaan", zegt Ferrari teambaas Mattia Binotto.

De Scuderia, die wereldwijd bekend is en de grootste historie en traditie heeft in de Formule 1, verkeert in een ongekende crisis. Zo kwamen de auto's de afgelopen Grand Prix in Monza niet eens over de finish. Vanuit de achterhoede viel Vettel tijdens een gevecht om de zeventiende plaats uit met falende remmen. Charles Leclerc crashte hard uit de Parabolica, nadat hij de moeilijk te besturen Ferrari niet op het grijze gedeelte wist te houden.

De Grands Prix daarvoor waren al niet veel beter: in Spa-Francorchamps kwam het team niet door het tweede deel van de kwalificatie en eindigden de beide bolides in de achterhoede, zelfs achter Kimi Raikkonen die in de Ferrari-aangedreven Alfa Romeo rijdt. The only way is up, die bekende Britse uitspraak lijkt volledig te gelden voor het rode fameuze team.

Komend weekend had Ferrari haar 1000ste Grand Prix dan ook liever gevierd door vooraan mee te strijden om de overwinning op hun eigen Mugello, tijdens de Toscaanse Grand Prix.

Dat zit er niet in, onder normale omstandigheden althans.

1950: de eerste Formule 1 Grand Prix van Ferrari

Wel zijn beide Ferrari's dit weekend speciaal in de extra donker rode kleurstelling gespoten. Die livery voert terug naar de allereerste Grand Prix waaraan het team deelnam. Dat was in Monaco in 1950 waarbij Alberto Ascari voor het eerst een podium binnenhaalde door als tweede te finishen. De tweede Ferrari behaalde de vierde stek en de derde behaalde de finish niet.

Volgens Vettel hoeven we dit weekend niet veel te verwachten van het rode team, ook Charles Leclerc liet al weten dat de verwachtingen "laag" zijn.

"Finishen is al een verbetering"

Tegen Speed Week zegt Vettel nu dat zelfs finishen al een verbetering is. "Dat zou een goed begin zijn, althans voor mij wel. Er is geen snellere route in het leven helaas, we zitten in deze situatie omdat we die blijkbaar verdienen. Dat is hard, maar ik ben niet de enige die het moeilijk heeft; het hele team heeft het zwaar. Ik zie mijzelf altijd nog als onderdeel van het team."



Overstap

Eind dit jaar verruilt Vettel Ferrari voor Aston Martin F1, nadat Ferrari voorafgaand aan het huidige seizoen al bekend maakte dat het niet met Sebastian Vettel verder wil in 2021, maar de diensten van Carlos Sainz boven de viervoudig wereldkampioen verkiest.

Vettel: "In de laatste races hebben we problemen gekend om de auto 100 procent werkend te krijgen. Misschien zien dingen er een klein beetje beter uit in Mugello, maar dat betekent niet dat we op het podium kunnen komen."

"De verwachtingen zijn heel erg laag", liet Vettel vorig weekend al optekenen na zij uitvalbeurt op Monza.

Teambaas Binotto ontkent de crisis waar Ferrari zich in bevindt, hij blijft al weken spreken van een stevige storm waarin het team zich verkeert.

Binitto: "Na Monza zei Sebastian dat het niet veel slechter kan, en daar heeft hij gelijk in. We werken eraan om de situatie te verbeteren en van daaruit kan het inderdaad alleen maar beter worden."

Motorvermogen

Binotto erkent dat het team vooral heeft te maken met een terugval qua motorvermogen in 2020. "We hebben een auto gebouwd op basis van het voordeel dat nu wegvalt."

De teambaas zegt ook dat hij daarvoor een deel de verantwoordelijkheid op zich wil nemen.

"Als baas van het team moest ik maar een verontschuldiging maken. Ik zou zeggen dat ik mij niet snel genoeg heb beseft welke moeilijkheden deze auto zou gaan geven."

Binotto tempert verwachtingen

Volgens Binotto wordt het dus een moeilijke duizendste Grand Prix voor Ferrari. Hij vreest dat de 3000 aanwezige Italiaanse fans teleur gesteld kunnen zijn. "Ik hoop dat zij de situatie begrijpen waarin wij verkeren."

Voor Charles Leclerc is er nog tijd om zich te ontwikkelen bij Ferrari, zegt Binotto: ''Ik geloof dat Charles niet alleen de situatie moet inzien, maar hij moet het team ook helpen om eruit te komen. Hij is nog maar 22 jaar, dus hij moet nog groeien als persoon en als leider."