1000ste Grand Prix voor Ferrari: Charles Leclerc racet met speciale helm

Na zijn zware crash in de Parabolica tijdens de Grand Prix van Italië raakte de helm natuurlijk ook ongeschikt voor hergebruik. Het lijkt alsof Charles Leclerc moet hebben gedacht: 'Een goed moment om naar de helmen-winkel te gaan.'

Charles is goed geslaagd, valt te zien op Twitter. De Ferrari-coureur heeft een nieuwe helm gevonden en de foto's daarvan ziet u hier.

Het gaat om een speciaal exemplaar en hij zal deze helm dragen tijdens de Grand Prix van Toscane, komend weekend in Mugello.

"Een speciale helm voor een speciale race", schrijft hij op Twitter.

Vorige week ging het niet goed. Charles deelde deze bijzondere foto van vlak voor de impact.

Big crash today. A bit sore but okay, impressive how much these cars can take nowadays. Thanks all for your messages. pic.twitter.com/M5phPOILHh