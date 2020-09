Ferrari's buiten de top-tien: historisch slechte prestatie

De beide Ferrari's scoorden historisch slecht tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van Italië, door buiten de top-tien te rijden. Dat is sinds 1984 niet meer voorgekomen op Monza. Charles Leclerc kwam niet verder dan de dertiende startplaats, Vettel start als zeventiende.

Charles Leclerc zegt: "We waren er al bang voor. We wisten dat Spa en Monza moeilijk zou worden voor ons, het zijn de moeilijkste circuits voor ons. Het voelt niet goed als je een rond rijdt en je staat op P13. Ik probeer mijn werk goed te doen en het maximale eruit te halen. Dit is de realiteit voor ons, hopelijk gaat het in Mugello beter dan hier. Hopelijk zien we vanaf volgende week licht aan het einde van de tunnel."

Vettel gaf aan teleur gesteld te zijn, zie ook ons kwalificatieverslag. De Duitse coureur heeft in een toch al zo teleurstellend seizoen weer een dieptepunt beleefd. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 bleef in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië al in de eerste sessie steken. Vettel begint de 'thuisrace' van zijn team Ferrari vanaf de zeventiende plek.

"Wat een zooitje", mopperde Vettel over de boordradio. Hij gooide in de garage boos een onderdeel van het systeem waarmee zijn riemen vastzitten op de grond. De 33-jarige Duitser, bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Ferrari, kwam 0,047 seconde te kort om het tweede deel van de kwalificatie op Monza te halen.