F1-verslaggever ontmoette Räikkönen en was verbaasd over gedrag

Kimi Räikkönen is al een aantal jaren gestopt met racen. De Fin nam eind 2021 afscheid van de Formule 1 en verdween daarna in de anonimiteit. Hij liet zich nog amper zien in de paddock van de Formule 1, maar in de sport is hij nog heel erg geliefd, zo blijkt uit een recente ontmoeting.

Räikkönen reed in zijn lange loopbaan 349 Grands Prix in de Formule 1. Hij werd in 2007 wereldkampioen namens Ferrari, en hij wordt gezien als één van de beste coureurs uit deze eeuw. Eind 2021 besloot de Fin zijn helm aan de wilgen te hangen, waarna hij zich weinig liet zien. Hij nam nog een keertje deel aan een NASCAR-race, maar verder verscheen hij weinig op de circuits. Het is dan ook al zeer lang geleden dat hij aanwezig was bij een F1-race.

De persoon Räikkönen

Maar de Formule 1-wereld is hem nog lang niet vergeten. Räikkönen is nog altijd geliefd onder de mensen uit de sport, en die liefde is wederzijds, zo stelt Sky Sports-verslaggever Nathalie Pinkham. De Britse was te gast in de Red Flags Podcast, en daar deelde ze een anekdote over Räikkönen. Ze kwam hem tegen tijdens een vakantie in het Midden-Oosten waar er een goede band bleek te zijn.

Grote kindervriend

Wat haar vooral opviel, was dat Räikkönen heel goed kan omgaan met kinderen. De Fin reist met zijn zoon Robin de kartcircutis af, en daar voelt hij zich als een vis in het water. Pinkham legt uit hoe Räikkönen zich gedroeg tijdens de eerder besproken vakantie, en ook daar kwam zijn vriendelijk gedrag weer naar voren: "Ik zag Kimi daar bij het ontbijt, bij de lunch en ook bij het avondeten. Misschien wist je dit nog niet over hem, maar Kimi heeft een geweldige eigenschap: hij is namelijk echt ongelooflijk goed met kinderen!"