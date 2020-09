Ferrari viert 1000ste GP met "klassieke" kleurstelling in Mugello

Het team van Ferrari verkeert niet in al te beste vorm, maar viert komend weekend tijdens de Toscaanse Grand Prix op Mugello wel haar duizendste Grand Prix. Een bijzonder moment, en daarom komt de Scuderia met een bijzondere kleurstelling naar Mugello.

Het team zegt tegen Motorsport.com dat het met een "klassieke" kleurstelling zal deelnemen in Mugello. De aller belabberdste auto sinds jaren, de Ferrari SF1000, wordt voor één Grand Prix voorzien van een bijzondere kleurstelling. Dat betekent dat de auto een aantal tinten donkerder van kleur zal zijn: dezelfde kleur als waarmee het illustere Italiaanse team ooit haar eerste Formule 1 Grand Prix reed.

Alberto Ascari

Dat was in 1950 tijdens de Grand Prix van Monaco. De Scuderia deed met drie bolides mee aan de race, Alberto Ascari pakte uiteindelijk de tweede plaats. Het was voor het team het eerste podium tijdens een Formule 1 Grand Prix. Raymond Sommer werd vierde en Luigi Villoresi viel uit.

Toscaanse Grand Prix

De Toscaanse Grand Prix wordt een bijzondere voor Ferrari: Het is dus hun duizendste Grand Prix in de Formule 1. Ondanks de slechte vorm van het team, zal er uiteraard worden stil gestaan bij dit jubileum. Het wordt ook de eerste Grand Prix waar voor het eerst dit jaar weer wat publiek wordt toegelaten. Het gaat om een kleine 3000 mensen maximaal die bij de race mogen zijn. Italië was het eerste Europese land dat zeer zwaar werd getroffen door de eerste golf van de corona-pandemie. In Monza was er ook een heel klein beetje publiek. Er zaten zorgmedwerkers op de tribune. Die mochten gratis op de tribune zitten als dank voor hun werk aan het begin van de coronacrisis.

Bescheiden Ferrari-feestje

Het wordt een bescheiden Italiaans aangelegenheid in de achtertuin van Ferrari: Mugello is van Ferrari.

Sportief gezien valt er echter weinig te verwachten en dus te vieren. Zo zei Sebastian Vettel dat hij geen wonderen kan verrichten nadat hij was uitvallen uit in Monza met remproblemen. De monteurs krijgen het druk: de auto van Leclerc moet niet alleen opnieuw geverfd worden, maar zal compleet nieuw opgebouwd moeten worden na de zeer zware crash in de Parabolica in Monza afgelopen weekend. Ook Leclerc gaaf aan dat de verwachtingen voor de komende Grands Prix op sportief gebied dan ook "laag" zijn.