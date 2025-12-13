user icon
Verstappen steelt de show bij FIA-gala met opmerkelijke videoboodschap

Verstappen steelt de show bij FIA-gala met opmerkelijke videoboodschap

Max Verstappen ontbrak gisteren bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. De Nederlandse Red Bull-coureur was ziek, en kon daardoor niet afreizen naar de prijsuitreikingen. Dat betekende echter niet dat hij niet te zien was in de show. Hij verscheen namelijk toch in beeld met een opvallende videoboodschap.

De coureurs die in de top drie van het wereldkampioenschap zijn geëindigd, zijn normaal gesproken verplicht om aanwezig te zijn bij het FIA-gala. Aangezien Verstappen achter Lando Norris tweede was geworden, moest hij zijn gezicht laten zien op het gala. Uren voor de start van de festiviteiten werd echter bekend dat Verstappen een griepje had, en dat hij daardoor niet aanwezig kon zijn.

Verstappen hoorde eigenlijk een vrij grote rol te spelen bij het gala, want hij zou twee prijzen mogen ophalen. Hij won immers de prijs voor de actie van het jaar in de categorie Formule 1, en hij zou zijn award voor de tweede plek moeten ophalen.

Was Verstappen echt afwezig?

Aangezien hij ziek was, mocht hij niet afreizen naar Tasjkent. Wel verscheen hij groot in beeld, met een opvallende videoboodschap: "Hallo allemaal, Max hier. Het spijt me heel erg dat ik vanavond niet bij jullie aanwezig kan zijn. De artsen hebben me verboden te vliegen. Ik wil ten eerste onze president, Mohammed Ben Sulayem, feliciteren met zijn herverkiezing. Ik weet zeker dat we allemaal een opwindende tijd tegemoet gaan. Nogmaals, gefeliciteerd!"

"Daarnaast wil ik natuurlijk ook alle winnaars van harte feliciteren. Ik weet dat iedereen altijd heel erg hard heeft gewerkt voor zijn succes. Wees dus trots op jezelf, en geniet natuurlijk van de avond."

Mooie woorden voor McLaren

Verstappen richtte zich daarna tot zijn rivalen: "Ik wil ook McLaren feliciteren, en dan vooral Lando Norris. Jullie hebben een ongelooflijk seizoen achter de rug en het was gaaf om tot en met het einde tegen jullie te kunnen racen. Genieten jullie er vooral van! Zorg goed voor jezelf, een fijne avond en tot ziens in 2026!"

Pietje Bell

Posts: 32.402

Max steelt de show?? Ben steelt de show!
Hij liep constant iedereen voor de voeten en was alles aan het regelen , trok iedereen
aan de mouw, behandelde ze als kleine kinderen die op de plaats moeten blijven staan.

En het meest respectloos was dat hij Norris zijn haar twee keer door elkaar woel...

  • 1
  • 13 dec 2025 - 09:34
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.402

    Max steelt de show?? Ben steelt de show!
    Hij liep constant iedereen voor de voeten en was alles aan het regelen , trok iedereen
    aan de mouw, behandelde ze als kleine kinderen die op de plaats moeten blijven staan.

    En het meest respectloos was dat hij Norris zijn haar twee keer door elkaar woelde,
    terwijl die beelden de hele wereld over gingen. Hij behandelde hem als een kind van 4.

    www.instagram.com/p/DSLkYQeiNlf/

    • + 1
    • 13 dec 2025 - 09:34
    • Larry Perkins

      Posts: 62.095

      Alleen die Ben al is een reden om niet te kijken...

      • + 1
      • 13 dec 2025 - 10:48
    • HarryLam

      Posts: 5.085

      Ik zou die Ben nooit van mijn leven gefeliciteerd hebben met zijn corrupte verkiezing.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 10:52
    • gridiron

      Posts: 3.010

      Lando zet best een lijfwacht voor zijn deur voor het geval Ben tijdens zijn slaap zijn haar niet pikt, na de race zat hij er ook al 2 keer met zijn handen aan.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 10:54
    • Pietje Bell

      Posts: 32.402

      Toen iedereen over de hele wereld op TV kon zien hoe Lando de beker kreeg zaten de McLaren mensen a lang en breed in het vliegtuig op weg naar huis. Het Gala wordt altijd opgenomen en uren later uitgezonden. Deze foto werd al om 20:30u gepost:

      pbs.twimg(.)com/media/G8BAyURW0AAUJ_Z?format=jpg&name=large

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 11:21
  • M@X

    Posts: 1.315

    Hij was ziek. Hij sprak simpel even in de camera en feliciteerde iedereen. that's it. Mijn eigen instagram filmpjes zijn beter hoor ;-)

    • + 1
    • 13 dec 2025 - 09:38
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.043

    Ja, hij oogde erg ziek.
    Hij was bleek met bloed doorlopende ogen, schrale lippen en 'n flinke snotneus.
    Ook kon je zien dat hij flinke hoofdpijn had.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 09:49
  • Quovadis

    Posts: 282

    Die haardos van Lando....tja als iemand op zijn knieen voor je zit dan kan ik de fetish van ome Ben voorogen zien hahaha eeewww :)

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 12:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

