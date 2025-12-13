Max Verstappen ontbrak gisteren bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. De Nederlandse Red Bull-coureur was ziek, en kon daardoor niet afreizen naar de prijsuitreikingen. Dat betekende echter niet dat hij niet te zien was in de show. Hij verscheen namelijk toch in beeld met een opvallende videoboodschap.

De coureurs die in de top drie van het wereldkampioenschap zijn geëindigd, zijn normaal gesproken verplicht om aanwezig te zijn bij het FIA-gala. Aangezien Verstappen achter Lando Norris tweede was geworden, moest hij zijn gezicht laten zien op het gala. Uren voor de start van de festiviteiten werd echter bekend dat Verstappen een griepje had, en dat hij daardoor niet aanwezig kon zijn.

Verstappen hoorde eigenlijk een vrij grote rol te spelen bij het gala, want hij zou twee prijzen mogen ophalen. Hij won immers de prijs voor de actie van het jaar in de categorie Formule 1, en hij zou zijn award voor de tweede plek moeten ophalen.

Was Verstappen echt afwezig?

Aangezien hij ziek was, mocht hij niet afreizen naar Tasjkent. Wel verscheen hij groot in beeld, met een opvallende videoboodschap: "Hallo allemaal, Max hier. Het spijt me heel erg dat ik vanavond niet bij jullie aanwezig kan zijn. De artsen hebben me verboden te vliegen. Ik wil ten eerste onze president, Mohammed Ben Sulayem, feliciteren met zijn herverkiezing. Ik weet zeker dat we allemaal een opwindende tijd tegemoet gaan. Nogmaals, gefeliciteerd!"

"Daarnaast wil ik natuurlijk ook alle winnaars van harte feliciteren. Ik weet dat iedereen altijd heel erg hard heeft gewerkt voor zijn succes. Wees dus trots op jezelf, en geniet natuurlijk van de avond."

Mooie woorden voor McLaren

Verstappen richtte zich daarna tot zijn rivalen: "Ik wil ook McLaren feliciteren, en dan vooral Lando Norris. Jullie hebben een ongelooflijk seizoen achter de rug en het was gaaf om tot en met het einde tegen jullie te kunnen racen. Genieten jullie er vooral van! Zorg goed voor jezelf, een fijne avond en tot ziens in 2026!"