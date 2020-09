Jean Alesi: "Charles Leclerc heeft geen recht om nu op te geven"

Charles Leclerc moet blijven geloven in Ferrari, aldus de populaire ex-coureur Jean Alesi die ook enkele jaren voor het team uit Maranello reed. Ferrari begeeft zich in een diepe crisis sinds eind vorig jaar doordat hun motor aangepast moest worden en in feite illegaal was.

Geen keus

Middenin de crisis van werd Ferrari-coureur Charles Leclerc gevraagd of hij geduldig genoeg is om te wachten op een meer competitieve auto en hij antwoordde op Monza: "Ik heb niet echt een keuze."

De Fransman Alesi, wiens zoon Giuliano nu lid is van de Ferrari-coureursacademie, spoort Leclerc aan om het geloof te behouden. Alesi: "Ik heb vijf jaar lang voor Ferrari gevochten. Toen alles goed ging, ben ik misschien als derde geëindigd, maar ik heb nooit opgegeven."

Situatie Vettel anders

Alesi zegt dat hij begrijpt dat de situatie anders kan zijn voor Sebastian Vettel.

"Hij is aan het einde van zijn contract en weet niet eens of hij überhaupt een stoeltje zal vinden voor volgend jaar, dus als hij gedemoraliseerd is, is dat normaal", zei de Fransman.

Nooit opgeven

Maar Leclerc kan dat echt niet zijn. Wie in een Formule 1-auto rijdt, moet er altijd in geloven, ongeacht de kwaliteit ervan. Alleen op deze manier in elk team, laat staan ​​in een Ferrari, kan de coureur van toegevoegde waarde zijn.

"Charles heeft zijn talent al getoond. Hij moet zichzelf er gewoon aan herinneren dat een coureur niet het recht heeft om op te geven. Nooit. Ferrari investeerde in hem, hielp hem zich te ontwikkelen in de kleine categorieën, lanceerde hem in de Formule 1 en zette hem onder contract tot 2024, een ongekende gebeurtenis in de geschiedenis van Ferrari."

"Nu is het aan hem om te beantwoorden door bij te dragen aan de wedergeboorte van het team", voegde hij eraan toe.

Sainz mag geen spijt hebben

De situatie is ook moeilijk voor Carlos Sainz, die afgelopen weekend als tweede eindigde voor McLaren op Monza, maar nu het vooruitzicht ziet om voor 2021 over te schakelen naar een minder competitieve auto. Volgens Alesi mag dat de Spanjaard geen spijt hebben van zijn beslissing om bij Ferrari te tekenen.

"In vijf seizoenen heb ik maar één Grand Prix gewonnen. Toch heb ik er nooit spijt van gehad. Ik hoop voor Leclerc dat het verhaal anders is, maar afgezien van de heroïsche tijden van Nuvolari is het altijd zo geweest: wie geen auto heeft om te winnen, wint niet."

"In elk geval zal Ferrari weer opstaan. Ik heb het wereldkampioenschap niet gewonnen, maar ik heb er geen spijt van. Het was een eer om deel uit te maken van het team. Schumi heeft me vervangen en hij was de grootste van allemaal", aldus Alesi.