Ferrari mist snelheid op rechte stuk én grip in de bocht

Charles Leclerc was opgelucht dat hij de achtste snelste tijd wist te noteren tijdens de tweede vrij training in Monza. Normaal gesproken is zo’n notering voor een Ferrari-coureur geen reden tot feest - zeker niet nadat hij vorig jaar nog pole position wist te veroveren - maar na de wanprestatie in België is de achtste tijd bemoedigend voor het team dat erger had verwacht op Monza.

De jonge Monegask is dus blij met de snelheid over een getimede ronde. “Het was heel erg moeilijk om te rijden met veel brandstof. We hadden juist verwacht het wat slechter te doen tijdens in de snelle ronde met weinig brandstof en we hadden gedacht het beter te doen met meer brandstof in de tank. We moeten duw nog veel proberen te vinden voor de race, anders wordt het heel, heel erg moeilijk."

Balans niet goed

Ook worstelt het team met de balans in de auto. Toen Leclerc net als Sebastian Vettel tussen de twee Lemo’s van de baan schoot, riep Leclerc nog via de boordradio dat de auto zo moeilijk te besturen was. Vorig jaar won Leclerc pole position, dat zit er dit jaar niet in voor de Ferrari-coureur.

Q3 behalen wordt uitdaging

“We hopen in Q3 te kunnen komen, maar dat gaat hem er om spannen. Nu hebben we er nog niet de snelheid voor, maar we zitten er krap tegen aan. Ik denk dat we niet veel meer kunnen verwachten dan wat we op vrijdag hebben gezien. Qua racesnelheid zit het nog niet goed, legt Leclerc uit. “Het is te hopen dat we dat nog weten ip te lossen. Onze racesnelheid was nog niet goed vandaag.”

Te langzaam op rechte stuk

Ook Sebastian Vettel had moeite met de SF1000. “De auto is moeilijk te besturen, maar dat is niet voor het eerst. We verliezen teveel op het rechte stuk, en dat was verwacht."

Geen grip op in principe alle vier de wielen

Vettel vervolgt: "Maar bij het ingaan van de bochten missen we grip met in principe alle vier de wielen. De auto slingert flink en is heel moeilijk om alles goed te krijgen en om een rondje goed te kunnen rijden. We proberen het morgen wat beter voor elkaar te krijgen.”