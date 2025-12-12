user icon
icon

Norris veegt vloer aan met Ben Sulayem en vloekt op FIA-gala

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris veegt vloer aan met Ben Sulayem en vloekt op FIA-gala

Lando Norris heeft een actie uitgehaald op het FIA-gala waar hij misschien later spijt van kan krijgen. De Brit werd op het podium in Oezbekistan officieel gekroond tot wereldkampioen in de Formule 1, maar deed toen iets wat Max Verstappen eerder al heeft gedaan: het woord 'fuck' gebruiken in het bijzijn van president Mohammed Ben Sulayem

Na een zenuwslopende apotheose in Abu Dhabi, pakte Norris nipt de wereldtitel. De Brit had aan een derde plek genoeg om Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri definitief van zich af te stoten, waardoor hij voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen werd. In Oezbekistan was Norris het middelpunt van de belangstelling en haalde hij onder toeziend oog van teambaas Andrea Stella, CEO van McLaren Zak Brown, Ben Sulayem en FOM-CEO Stefano Domenicali de wereldbeker op. 

Meer over Mohammed Ben Sulayem Ben Sulayem met overmacht herkozen tot FIA-president

Ben Sulayem met overmacht herkozen tot FIA-president

12 dec
 FIA en Formule 1 sluiten nieuwe Concorde Agreement

FIA en Formule 1 sluiten nieuwe Concorde Agreement

12 dec

Norris oog in oog met Ben Sulayem 

Op het podium ging Norris in zijn euforie even te ver in zijn uitlatingen. "We hebben een aantal geweldige momenten gehad, geweldige overwinningen in onder andere Monaco en Silverstone", aldus de kersverse wereldkampioen. "Maar we hebben ook onze fouten en 'fuck ups' gehad", voegde hij daar vloekend aan toe. 

De schrik sloop er - vanwege de aanwezigheid van Ben Sulayem - meteen in bij Norris. "Kan ik dat hier zeggen? Is dat oké? Ik krijg wel een boete, maar ik kan dat nu wel betalen", voegde hij daar lachend aan toe. 

Ben Sulayem grapt met Norris

Vervolgens kreeg Ben Sulayem de microfoon, maar kon er wel om glimlachen. "Ten eerste, als je het F-woord zegt, dan krijg je 5000 euro boete. Maar misschien heb je het ook nodig voor je kapsel", zo zei de president lachend. 

In het verleden is het vloeken in de F1 een hot topic geweest. Nadat Verstappen in Singapore in 2024 zijn auto beschreef als 'fucked', kreeg de Nederlander een taakstraf van de FIA onder aanvoering van Ben Sulayem. Vervolgens schaarden de coureurs zich achter Verstappen en gooide zelfs de GPDA - de rijdersvakbond - een statement naar buiten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris Mohammed Ben Sulayem McLaren

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Supa

    Posts: 2.640

    Het onzin om fuck ups te vergelijken met echt vloeken

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 22:20

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×