Lando Norris heeft een actie uitgehaald op het FIA-gala waar hij misschien later spijt van kan krijgen. De Brit werd op het podium in Oezbekistan officieel gekroond tot wereldkampioen in de Formule 1, maar deed toen iets wat Max Verstappen eerder al heeft gedaan: het woord 'fuck' gebruiken in het bijzijn van president Mohammed Ben Sulayem.

Na een zenuwslopende apotheose in Abu Dhabi, pakte Norris nipt de wereldtitel. De Brit had aan een derde plek genoeg om Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri definitief van zich af te stoten, waardoor hij voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen werd. In Oezbekistan was Norris het middelpunt van de belangstelling en haalde hij onder toeziend oog van teambaas Andrea Stella, CEO van McLaren Zak Brown, Ben Sulayem en FOM-CEO Stefano Domenicali de wereldbeker op.

Norris oog in oog met Ben Sulayem

Op het podium ging Norris in zijn euforie even te ver in zijn uitlatingen. "We hebben een aantal geweldige momenten gehad, geweldige overwinningen in onder andere Monaco en Silverstone", aldus de kersverse wereldkampioen. "Maar we hebben ook onze fouten en 'fuck ups' gehad", voegde hij daar vloekend aan toe.

De schrik sloop er - vanwege de aanwezigheid van Ben Sulayem - meteen in bij Norris. "Kan ik dat hier zeggen? Is dat oké? Ik krijg wel een boete, maar ik kan dat nu wel betalen", voegde hij daar lachend aan toe.

Ben Sulayem grapt met Norris

Vervolgens kreeg Ben Sulayem de microfoon, maar kon er wel om glimlachen. "Ten eerste, als je het F-woord zegt, dan krijg je 5000 euro boete. Maar misschien heb je het ook nodig voor je kapsel", zo zei de president lachend.

In het verleden is het vloeken in de F1 een hot topic geweest. Nadat Verstappen in Singapore in 2024 zijn auto beschreef als 'fucked', kreeg de Nederlander een taakstraf van de FIA onder aanvoering van Ben Sulayem. Vervolgens schaarden de coureurs zich achter Verstappen en gooide zelfs de GPDA - de rijdersvakbond - een statement naar buiten.