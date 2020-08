Alexander Albon komt dichter bij Max Verstappen: gat nog 0,5 seconde

Alexander Albon start de Grand Prix van België in Spa-Francorchamps morgen vanaf de vijfde startplek. In het derde deel van de kwalificatie kwam de Thaise coureur dichterbij zijn teamgenoot dan hij tot nu toe deed in kwalificaties. Toch zit er nog een halve seconde verschil tussen de snelste tijden van de twee Red Bull Racing-bolides.

Albon zegt na afloop: "Het was oké. Ik reed mijn snelste tijd in Q2. Ik ben wel teleurgesteld met Q3 en voelde mij een beetje een eenling tijdens mijn tweede run. De auto voelde goed. Het is een positieve dag."

Als hem gevraagd of hij het erg vindt als het gaat regenen morgen tijdens de race, vertelt Albon:

"Het ziet er naar uit dat het zal regenen. We zullen starten op de zachte band, dat zal een korte run worden en daarna zullen we het wel zien."

Als de weergoden Albon goed gezind zijn, zal de regen dus precies vallen rond het moment waarop zijn zachte banden hun beste tijd hebben gehad.