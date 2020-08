Max Verstappen: "Auto gedraagt zich prima maar verbeteringen zijn nodig"

Max Verstappen kijkt met een blij gevoel terug op de vrijdagtrainingen waarbij hij vooral in de tweede vrije training sterk was in de langere runs.

De Limburgse coureur van Red Bull troefde de sneller geachte Mercedessen af op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij noteerde 1.43,744 in zijn snelste ronde en was een fractie sneller dan Daniel Ricciardo van Renault en wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes.

"Goede start, maar verbeteringen nodig"

Verstappen: "De auto lijkt zich prima te gedragen en natuurlijk is het nog vroeg om conclusies te trekken. Van onze kant zijn er nog zeker dingen waaraan we moeten werken voor morgen. Over het geheel ben ik blij. Een raceauto zal nooit perfect aanvoelen, dus je probeert altijd nog dingen te vinden die je kunt verbeteren. Hetzelfde geldt voor het omgaan met de banden."

"Mercedes favoriet"

Mercedes zal morgen wel weer sterk zijn, verwacht Verstappen. "Ik persoonlijk denk dat Mercedes nog met hun balans worstelt, dus ik verwacht dat zij morgen sterk voor de dag kunnen komen. Je ziet ook dat ze in de langere runs wel snel lijken. Ik verwacht niet dat ik morgen voor pole position te kunnen vechten morgen, maar als we ook maar een stukje dichterbij zijn dan is het oké."

Droog-weer-dansje

Verstappen hoopt op droog weer. "Voor ons is het belangrijk om in droog weer te rijden. We zijn blij met de auto na de start van dit weekend. Racing Point zal dichtbij zitten, maar in de race verwacht ik geen gevecht met hen.

Albon sneller dan Bottas

Valtteri Bottas kwam in zijn Mercedes in de tweede sessie tot de zesde tijd. Hij was ook nog langzamer dan Alexander Albon, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Albon reed de vierde tijd.