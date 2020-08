Grosjean's lofzang op vrijdag, de deceptie op zaterdag en de desillusie op zondag

Grosjean blies vrijdag nog de loftrompet over zijn "fantastische" auto. Zondag kon hij wel janken. "Heb nog nooit zo'n slechte auto gereden."

Stabiel komt het allemaal niet over. De prestaties van HAAS F1-team fluctueren heviger dan de gemiddelde dagkoers. De pieken zijn hoog, de dalen zijn diep. De afwisseling van de prestaties van de HAAS-bolide volgen elkaar bovendien in een moordend tempo op: een achtbaan lijkt er niets bij.

De veelbelovende rondetijden in Barcelona leken na de eerste trainingen inderdaad voorbode van een sterk optreden van het Amerikaanse HAAS. Nadat de auto in Silverstone geen potten kon breken, was HAAS-coureur Romain Grosjean dan ook uitzinnig na de eerste trainingen: "Ik weet ook niet waar we deze snelheid vandaan halen", jubelde hij.

Hij reed de beide trainingen binnen de top zes en was erg te spreken over het gedrag van de wagen. Enige minpunt: zijn auto viel stil aan het einde van de training met een probleem in de motor. De HAAS-monteurs moesten tot de volgende ochtend sleutelen om het euvel op te lossen. Ze wisten de F1-auto op tijd klaar te krijgen voor de zaterdag.

Deceptie

De angst die Guenther Steiner op vrijdag uitsprak was niet onterecht. Zijn waarschuwing om niet te vroeg te juichen bijkt zaterdag van profetische proporties te zijn geweest. De prestaties zakten in als een plumpudding in elkaar. Magnussen en Grosjean kwamen niet verder dan respectievelijk plaats 16 en 17.

Desondanks werd er nog best wat verwacht van de racesnelheid, dus keek het F1-team van HAAS met goede moed uit naar de race.

Die viel tegen.

Het ging helemaal niet beter, sterker nog: Grosjean werd zelfs twee keer op een ronde achterstand gereden door raceleider Lewis Hamilton. Pijnlijk. De Fransman eindigt als negentiende, Magnussen kon niet beter dan als vijftiende over de finish te komen.

Desillusie

Grosjean kan na afloop van de "verschrikkelijke" race wel bijna janken, valt te concluderen uit zijn relaas. "Ik heb nog nooit zo'n slechte auto gereden," zegt Grosjean na de race.

"Vanaf de eerste tot de laatste ronde was het absoluut niet goed. Ik kan niet begrijpen wat er is gebeurd sinds vrijdag . Onze lange runs, korte runs; alles leek snel en we dachten de strijd te kunnen aangaan. We hadden alles onder controle. Ik kan geen verklaring geven waarom het toen zo goed ging en daarna niet meer. Het was gewoon niet leuk vandaag. Het was een moeilijke dag. We moeten ontdekken hoe het kan dat ik ineens twee seconden langzamer was."

Magnussen had het ook niet eenvoudig, maar hij wist de HAAS nog naar plaats 15 te rijden. "Meer zat er niet in voor ons vandaag. We hadden de snelheid gewoon niet en dat is natuurlijk wel cruciaal."

Goed gevoel, slecht resultaat

Magnussen had over zijn race zelfs een goed gevoel, vertelt hij. "Het voelde voor mij als een goede race, alleen is het resultaat gewoon niet goed. Ik denk dat we domweg een gebrek aan snelheid hebben, gok ik."

Sterke woorden

Guenther Steiner zegt te wel vaker grote woorden te vernemen uit de mond van zijn coureurs, het is niet voor niets dat hij vrijdag opriep niet te vroeg te juichen, zegt hij.

"Het is zo dat allerlei woorden ons niet sneller maken, maar ik overleef het wel," zegt hij

Het team heeft over 2 weken week een kans om het beter te doen tijdens de GP van België.