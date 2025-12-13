Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean snapt helemaal niets van Oscar Piastri. De McLaren-coureur had alles behalve zijn beste vorm tijdens de tweede seizoenshelft en verpeste daardoor zijn kansen op de titel. De Australiër eindigde het seizoen uiteindelijk als derde achter Max Verstappen en wereldkampioen Lando Norris.

Oscar Piastri had tijdens de Dutch Grand Prix een ruime voorsprong van 104 punten op Max Verstappen, maar eindigde uiteindelijk met elf punten achter de Nederlander. Romain Grosjean snapt helemaal niets van de vormdip van Piastri.

Was Piastri zijn neef aan het rijden?

In gesprek met beIN Sports geeft Grosjean zijn kijk op de zaak: "Oscar Piastri is degene die ik dit jaar gewoon niet begrijp. Voor de zomerstop was hij zo sterk, en na Monza, gedurende vier of vijf races... leek het wel alsof zijn neef aan het rijden was. En toen kwam Qatar, en zagen we Oscar weer: de snelste man op het circuit, poleposition. Hij won de race niet, maar dat maakte dat weekend niet echt uit. Oscar was terug, en ik vond dat hij er in Abu Dhabi solide uitzag. Maar toen had hij al te veel terrein verloren."

"Ik ken Oscar niet zo goed. Ik vind hem erg aardig als persoon en als coureur. Ik denk dat hij erg teleurgesteld is over zijn seizoen. Als je tijdens de zomerstop een voorsprong van 34 punten hebt en je eindigt met een achterstand van 13 punten, dan is dat niet wat je had gehoopt."

Grosjean ziet potentieel in Piastri

Toch ziet Grosjean potentieel in Piastri: "Maar hij zal het wel leren. Hij is nog erg jong en heeft nog maar weinig seizoenen in de F1 achter de rug. Hij heeft enorm veel potentieel en veel goede dingen laten zien. Maar hij heeft ook laten zien dat hij op sommige momenten, tijdens vier of vijf races, niet op het niveau zat dat hij wilde bereiken. Als hij blijft doen waar hij goed in is en die problemen oplost, wordt hij wereldkampioen."