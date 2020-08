Grosjean in zevende hemel: "Ik weet echt niet waar die snelheid ineens vandaan komt"

Romain Grosjean was in de zevende hemel toen hij vrijdag lekker mee bleek te komen in zijn Haas. In VT1 eindigde hij als zesde, in VT2 noteerde hij de vijfde tijd. Zelf weet de Fransman ook niet waar die snelheid ineens vandaan komt, zo valt te lezen in zijn terugblik op de vrijdag.

"Eerlijk gezegd weet ik het niet. Niemand weet het echt. In alle eerlijkheid: dit is dezelfde auto als sinds het begin van het jaar. We hebben alleen wel in Silverstone goed werk gedaan wat betreft afstelling van de auto."

Vorige week eindigde Grosjean de race op Silverstone nog als 16e en dus heeft Grosjean moeite met verklaren hoe dat nou kan.

"Zoals ik al zei, hebben we goed werk gedaan daar in Silverstone qua afstelling. Ik denk dat de prestatie goed was, maar we kwamen daar misschien wat vermogen tekort. Hier komt het misschien iets minder op motorvermogen aan."

Pijnlijk voor Ferrrari

Hoe dan ook zal het pijnlijk zijn voor Ferrari om te zien dat de beide Haas-auto's sneller waren dan de Ferrari's. De Scuderia heeft namelijk veel tijd en energie gestoken in het updaten van hun auto, maar zien vervolgens een klanten-team dat sneller is met een oudere versie van de motor.

Grosjean vervolgt: "Zesde in de eerste vrije training en vijfde in de tweede, en daarbij was onze snelheid op de lange run ook behoorlijk goed. We zijn heel erg blij daarmee. Er is nog wel wat werk te doen om de auto meer naar mijn smaak te krijgen."

"Ik hoop dat er niets verandert, ik hoop dat dit allemaal zo blijft morgen, want dan kunnen we voor een hele goede kwalificatie gaan. Dat zou zeker de opmaat zijn naar een goed weekend."

Niet te vroeg juichen

Gunther Steiner is ook blij met de progressie die lijkt te zijn geboekt, maar hij heeft geleerd vooral niet te vroeg te willen juichen. "Het ziet er bemoedigend uit maar ik ga nu nog niet over-enthousiast doen, want we moeten nog altijd kwalificeren op zaterdag en racen op zondag."

"Er zijn nog altijd veel dingen die we moeten oplossen en daar kunnen we fouten in maken, dus ik wil ook weer niet negatief zijn. Maar al met al denk ik dat dit een boost geeft voor het team."

Geen fouten

"Het is geweldig dat we zo sterk waren vandaag. Het is een positieve opsteker voor iedereen. Nu moeten we nog hard werken, geen fouten maken de komende twee dagen. Hopelijk brengen we het dan tot een goed resultaat", voegt hij eraan toe.