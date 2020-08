Christian Horner heeft "goede hoop" op één-op-éénduel tussen Verstappen en Hamilton dit jaar

Hoewel Red Bull teambaas Christian Horner voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix nog zei dat Red Bull Racing de overwinning van Verstappen in Silverstone zou benutten en Mercedes onder hoge druk zou gaan zetten, bleek daar gistermiddag niet veel van terecht te komen. Verstappen en Red Bull Racing waren voor Lewis Hamilton eigenlijk nooit echt een bedreiging voor de winst in de Spaanse Grand Prix.

De vrije trainingen op vrijdag gaven Red Bull Racing en Verstappen veel zelfvertrouwen; hun langere stints waren ook volgens de concurrentie indrukwekkend. Toto Wolff tipte de jonge Nederlander zelfs als dé favoriet voor de overwinning op het Catalaanse circuit. Iedereen leek het er over eens; Verstappen zou het Hamilton extreem moeilijk maken in de Spaanse hitte, aangezien Red Bulls RB16 in deze hoge temperaturen sowieso goed tot zijn recht zou komen. Het mocht allemaal niet zo zijn.

Een gevecht om de overwinning in Spanje bleef uit, de Red Bull worstelde dit keer met de banden. Toch is er volgens Horner weinig verschil tussen Hamilton en Verstappen, zegt hij. Daarom verwacht Horner wederom dat Verstappen en Hamilton het later dit jaar wel één-op-één tegen elkaar zullen opnemen op de baan.

"Zij zijn de twee coureurs die in absolute topvorm zijn in de Formule 1 momenteel . Er zit verschrikkelijk weinig verschil tussen Lewis en Max," zegt Horner na afloop op Sky Sports. De verschillen in prestaties tussen de twee zijn minimaal, zegt de teambaas van Max Verstappen.

Horner: "En dat is interessant: Max is 22 jaar oud, Lewis is 35, ze zitten allebei in een ander stadium van hun loopbaan. Ik ben hoopvol gestemd dat we in de komende races alsnog één-op-één gevechten tussen hen gaan zien. Ik denk ook dat de kijkers dat thuis graag willen."

Dat is inderdaad het geval als je af gaat op de sfeer online en op de sociale media; tijdens de race in Barcelona werd al snel geklaagd over het gebrek aan spanning en het uitblijven van een gevecht tussen de twee.

Horner gelooft dus wederom dat het nog niet gedaan is dit jaar. Niet alleen mensen thuis voor de buis, maar ook in de pitsstraat en het paddock wil iedereen dat gevecht graag zien, zegt Horner. "Dat zou goed zijn voor de Formule 1."