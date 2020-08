Bottas ziet kansen in de strijd om het kampioenschap nog verder afbrokkelen

Je zou bijna denken dat hij er wel gewend zal raken ondertussen. Valterri Bottas lijkt een traditie in ere te houden: aan het begin van het seizoen weet hij teamgenoot en zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton regelmatig te verslaan, maar daarna slaat Hamilton tot nu toe elk jaar weer hard terug.

Het lijkt een trend te zijn.

Dit jaar is geen uitzondering. Waar Bottas eerder nog de snelste van de twee was, daar ziet de Fin na zes races zijn kansen op de titel steeds verder afnemen. Gisteren gaf de Mercedes-coureur weer niet thuis en kon hij ook geen dienende rol spelen door Verstappen te bedreigen.

Als de lampen om 15:10 uur doven op het circuit naast het kleine Catalaanse dorpje Montmélo, gaat het niet soepel bij Bottas. Direct verliest hij zijn tweede positie en valt terug naar P5. Van daaruit weet hij zich nog wel terug te vechten naar voren, maar de Fin wordt op geen enkele wijze een serieuze bedreiging voor Max Verstappen.

Na afloop is Bottas dan ook gefrustreerd en klinkt hij even als Calimero: "Iedereen had voordeel, behalve ik."

"Als ik een goede start had gehad, dan had ik misschien nog kunnen winnen", zegt hij. "Dit circuit is natuurlijk moeilijk lastig. Ik heb geprobeerd alles uit elke stint te halen, maar het was geen helpen meer aan, want Max lag voor. Ik wil alles begrijpen, dus ik ga in de data kijken om zeker te zijn dat ik alles kan begrijpen."

Na de Spaanse Grand Prix staat Bottas derde in de voorlopige WK-stand: Verstappen wist meer punten te verzamelen en heeft nu 95 punten. Hamilton's voorsprong op Verstappen was voor de race nog 30 punten, maar Hamilton wist met zijn klinkende overwinning uit te lopen en heeft nu een voorsprong van 37 punten op Max Verstappen.

Met 132 punten in de achterzak van Lewis Hamilton, kijkt Bottas nu ook qua punten naar een groot gapend gat richting de Brit: 43 punten komt Bottas tekort in de voorlopige stand. Bottas' kans om dit jaar nog voor het kampioenschap te rijden, lijkt na gisteren wel heel erg klein.

Mocht Bottas na zijn onderzoek in de data van de Spaanse Grand Prix het lek boven hebben, dan zullen we dat ongetwijfeld gaan meemaken tijdens de volgende Grand Prix. Die wordt over krap twee weken tehouden in Spa-Francorchamps. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.