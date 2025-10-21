user icon
Bottas spreekt vertrouwen uit in Hamilton: "Hij heeft nog altijd talent"

Bottas spreekt vertrouwen uit in Hamilton: "Hij heeft nog altijd talent"
  • Gepubliceerd op 21 okt 2025 19:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton worstelt momenteel met zijn vorm in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen enkele podiumplaats gepakt bij Ferrari, en hij is afgezakt naar het middenveld. Valtteri Bottas spreekt zijn steun voor Hamilton uit, en stelt dat hij hoopt op een ommekeer.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij Mercedes vormde hij van 2017 tot en met 2021 een rijdersduo met Valtteri Bottas, en de Fin fungeert dit jaar als reservecoureur van de Duitse renstal. Hij ziet vanaf de zijlijn hoe zwaar Hamilton het heeft, en dat vindt hij lastig. Bottas, die vanaf volgend jaar voor Cadillac rijdt, heeft nog altijd veel vertrouwen in zijn oude vriend.

Kan Hamilton het nog?

In een interview met Crash.net legt Bottas uit dat hij nog altijd vierkant achter Hamilton staat: "Ik hoop dat hij terugkomt. Maar de tijd zal het ons gaan leren. Hij heeft zeker goede momenten gehad, maar ook wat pech. Natuurlijk is het ook niet gemakkelijk om van team te wisselen na zo'n lange periode bij Mercedes, waar hij eigenlijk de leider was."

Andere omgeving

Het feit dat Hamilton bij Ferrari in een compleet ander omgeving terecht is gekomen, speelt volgens Bottas zeker een rol bij de huidige situatie. De Finse coureur gaat verder met zijn verhaal over Hamilton: "Het is nu een heel andere omgeving waarin hij werkzaam is. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over zeggen dan dat we zullen zien of het beter gaat worden of niet. Maar ik hoop het echt, want ik denk dat hij nog steeds geweldige resultaten in deze sport verdient."

'Hij heeft het talent nog'

Bottas legt uit dat het overstappen naar een ander team voor twijfel kan zorgen: "Het hangt ervan af naar welk team je gaat en hoe anders de auto is. Ik heb mijn ervaringen, maar die gingen meestal gepaard met een reglementswijziging. Dus voor mij is het heel erg moeilijk om te plaatsen. Ik weet niet hoe het team intern functioneert of wat de problemen zijn. Hij heeft nog altijd het talent, nu moest alles weer op zijn plek vallen."

Posts: 30.369

Even off topic.
YT komt soms met suggesties. Deze keer was het een Windsor video. Ik dacht eerst. Laat maar. Dat short corner geneuzel hoef ik niet. Maar vervolgens zag ik lift-and-coast staan en Mark Slade. Zeer ervaren race engineer, Ferrari zou moeten vragen of hij het nog een keer wil doen.
... [Lees verder]

Reacties (4)

  • Rimmer

    Posts: 12.910

    Tuurlijk heeft hij nog altijd het talent. De wil wellicht ook nog wel. En de ervaring en de inzet. Alles eigenlijk. Maar de jaren, die krijgt hij niet meer terug en daar wringt de schoen. Hij had beter naar een team kunnen gaan waar hij a la Alonso een kneus naast zich kreeg; Dan had hij kunnen shinen en den illusie kunnen wekken nog altijd tot de top te behoren. Naast iemand die in de top zit wordt meteen duidelijk dat vadertje tijd zijn eerste klappen heeft uitgedeeld en dat dit klappen zijn waar je nooit meer volledig van hersteld.

  • snailer

    Posts: 30.369

    Even off topic.
    YT komt soms met suggesties. Deze keer was het een Windsor video. Ik dacht eerst. Laat maar. Dat short corner geneuzel hoef ik niet. Maar vervolgens zag ik lift-and-coast staan en Mark Slade. Zeer ervaren race engineer, Ferrari zou moeten vragen of hij het nog een keer wil doen.

    Ik heb toch maar de video aangeklikt. Ik vond het mighty interessant. En de uitleg die werd gegeven bij lift and coast in de video... Het sluit ook nog eens aan bij wat ik in de data zeg en wat ik bij Verstappen over de onboard hoorde. ivm de afgelopen race. Verstappen moest aan het eind eerst 150 meter voor de bocht lift and coast doen. Vervolgens moest hij er van GP nog eens een extra 50 meter bij doen. Maar het gekke was dat de rondetijden niet eens zo slecht waren bij het lift and coasten. Ik begreep er niks van. Het liften en coasten is in de data te zien. Hoe kan het dan dat de rondetijden zo goed bleven?

    Dat wordt dus in deze video uitgelegd. Hoe Hamilton het bij toeval uitvond. En hoe Verstappen het gebruikt om, hoe vreemd het ook klinkt, de banden te koelen, een stabielere auto te krijgen en dus helemaal niet veel tijd te verliezen. Iets waarvan men dacht in het verleden dat banden er niet beter door werden, maar dat het was om brandstof te sparen en de motor te koelen.
    Zou hier de basis liggen voor het banden fluisteren? In ieder geval zijn Hamilton en Verstappen daar enorm sterk in. En dat zijn de twee namen die Slade benoemde in deze.

    En Windsor, waar ik geen fan van ben? Die stelde zich enorm bescheiden op. Hij accepteerde overduidelijk Mark als de autoriteit.
    Ik denk dat ik maar weer wat vaker Windsor zijn video's aan ga klikken. Als hij dan weer over dat short corner gedoe begint, dan kan ik altijd besluiten de video af te zetten.

    https://youtu.be/EYt8iKDJrKw
    MAX'S UNIQUE lift-and-coast technique by Mark Slade and Peter Windsor

    • Snork

      Posts: 21.953

      Interessante theorie snailer. Ik moet de YT nog bekijken.

  • Avb1

    Posts: 243

    Zlatan Ibrahimovic heeft ook nog altijd talent meschien terug naar Ajax? Of bij Barça?

