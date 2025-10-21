Bottas spreekt vertrouwen uit in Hamilton: "Hij heeft nog altijd talent"

Lewis Hamilton worstelt momenteel met zijn vorm in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen enkele podiumplaats gepakt bij Ferrari, en hij is afgezakt naar het middenveld. Valtteri Bottas spreekt zijn steun voor Hamilton uit, en stelt dat hij hoopt op een ommekeer.

Hamilton maakte afgelopen winter de overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij Mercedes vormde hij van 2017 tot en met 2021 een rijdersduo met Valtteri Bottas, en de Fin fungeert dit jaar als reservecoureur van de Duitse renstal. Hij ziet vanaf de zijlijn hoe zwaar Hamilton het heeft, en dat vindt hij lastig. Bottas, die vanaf volgend jaar voor Cadillac rijdt, heeft nog altijd veel vertrouwen in zijn oude vriend.

Kan Hamilton het nog?

In een interview met Crash.net legt Bottas uit dat hij nog altijd vierkant achter Hamilton staat: "Ik hoop dat hij terugkomt. Maar de tijd zal het ons gaan leren. Hij heeft zeker goede momenten gehad, maar ook wat pech. Natuurlijk is het ook niet gemakkelijk om van team te wisselen na zo'n lange periode bij Mercedes, waar hij eigenlijk de leider was."

Andere omgeving

Het feit dat Hamilton bij Ferrari in een compleet ander omgeving terecht is gekomen, speelt volgens Bottas zeker een rol bij de huidige situatie. De Finse coureur gaat verder met zijn verhaal over Hamilton: "Het is nu een heel andere omgeving waarin hij werkzaam is. Ik kan er eigenlijk niet veel meer over zeggen dan dat we zullen zien of het beter gaat worden of niet. Maar ik hoop het echt, want ik denk dat hij nog steeds geweldige resultaten in deze sport verdient."

'Hij heeft het talent nog'

Bottas legt uit dat het overstappen naar een ander team voor twijfel kan zorgen: "Het hangt ervan af naar welk team je gaat en hoe anders de auto is. Ik heb mijn ervaringen, maar die gingen meestal gepaard met een reglementswijziging. Dus voor mij is het heel erg moeilijk om te plaatsen. Ik weet niet hoe het team intern functioneert of wat de problemen zijn. Hij heeft nog altijd het talent, nu moest alles weer op zijn plek vallen."