Valtteri Bottas teleurgesteld: "Iedereen had een voordeel behalve ik"

Valtteri Bottas finishte de race als derde, maar startte als tweede. Geen goed resultaat voor de Fin. De Mercedes-coureur verloor twee plaatsen bij de start van de race. Max Verstappen en Lance Stroll waren hem te snel af, later kwam hij terug naar P3.

Nadat hij de Racing Point-coureur wist in te halen, had Bottas moeite met Max Verstappen. Hij kwam heel dichtbij Verstappen, die daarna meteen naar binnen dook. Bottas lag toen op P2 en kwam een aantal rondes later naar binnen. Door een mindere stop werd het gat weer groter.

“Ik denk dat de start het belangrijkste punt was van de race. Het was niet goed genoeg en ik verloor te veel posities en de eerste stint moest ik hard pushen om wat terrein te winnen. Zo gaan je banden er ook sneller aan.”

Na de bovengenoemde pitstop probeerde Valtteri Bottas naar Verstappen te rijden, maar zonder succes. Hij ging wel in de voorlaatste ronde naar binnen voor een setje nieuwe banden, hierdoor verzekerde hij zichzelf van de snelste ronde.

“In de tweede stint pushte ik hard om bij Max te komen maar we weten dat het hier heel lastig inhalen is. Lewis reed vooraan in de vrije lucht en de rest had ook allemaal voordeel met de snelheid. Ik had dat niet, omdat er iemand voor mij reed. Het werkte niet voor mij, ik zat ingeklemd. Ik ben zeer teleurgesteld.”