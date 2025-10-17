De engineer van Isack Hadjar maakte tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten geen al te beste beurt. De engineer van de Fransman dacht dat Valtteri Bottas nog actief was op de baan. De Fin is echter al het hele Formule 1-seizoen reservecoureur bij Mercedes.

Tijdens VT1 op het Circuit of the Americas, reed Hadjar een langzame ronde. Zijn engineer waarschuwde hem vervolgens met de tekst op de boardradio: “Bottas is aan het pushen! Bottas is aan het pushen.” Dat leverde een hoop hilariteit op, aangezien Bottas een paar pitboxes verderop zat bij Mercedes. De Fin reageerde er met een duimpje op.

📻 "Bottas 2 pushing"



📻 "Stop with the Bottas mate... It's very confusing"



Isack Hadjar's engineer gets a little confused, and Valtteri's reaction is as expected 😅___Escaped_link_68f2a1f18f9d6___ ___Escaped_link_68f2a1f18f9d8___ pic.twitter.com/lG6AfH2CKf — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_68f2a1f18f9da___

Hadjar sloot uiteindelijk de eerste en laatste training op het Circuit of the Americas af als negende. Voorafgaand zei de Red Bull-junior dat hij zoveel mogelijk punten wil scoren, ook met de sprintrace erbij. Hadjar staat er heel goed op dit seizoen. Mogelijk wordt hij aankomend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing na een ijzersterk jaar.

Lando Norris eindigde de eerste training als snelste. Daarachter volgde een verrassing, Nico Hülkenberg pakte de tweede plaats. Oscar Piastri sloot de top-3 af met een derde plaats tot genoegen van McLaren. Verstappen finishte als vijfde.