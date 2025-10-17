user icon
Hilarisch: Engineer Hadjar begaat gigantische blunder tijdens VT1 in Austin
  Gepubliceerd op 17 okt 2025 21:28
  5
  Door: Jeroen Immink

De engineer van Isack Hadjar maakte tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten geen al te beste beurt. De engineer van de Fransman dacht dat Valtteri Bottas nog actief was op de baan. De Fin is echter al het hele Formule 1-seizoen reservecoureur bij Mercedes

Tijdens VT1 op het Circuit of the Americas, reed Hadjar een langzame ronde. Zijn engineer waarschuwde hem vervolgens met de tekst op de boardradio: “Bottas is aan het pushen! Bottas is aan het pushen.” Dat leverde een hoop hilariteit op, aangezien Bottas een paar pitboxes verderop zat bij Mercedes. De Fin reageerde er met een duimpje op. 

Hadjar sloot uiteindelijk de eerste en laatste training op het Circuit of the Americas af als negende. Voorafgaand zei de Red Bull-junior dat hij zoveel mogelijk punten wil scoren, ook met de sprintrace erbij. Hadjar staat er heel goed op dit seizoen. Mogelijk wordt hij aankomend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing na een ijzersterk jaar. 

Lando Norris eindigde de eerste training als snelste. Daarachter volgde een verrassing, Nico Hülkenberg pakte de tweede plaats. Oscar Piastri sloot de top-3 af met een derde plaats tot genoegen van McLaren. Verstappen finishte als vijfde.

 

Reacties (5)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.046

    Goei reacti van Valtteri!

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 21:50
    • Larry Perkins

      Posts: 60.699

      En nóg grappiger dan in zijn filmpjes terwijl dat nauwelijks mogelijk is...

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 21:54
    • schwantz34

      Posts: 41.046

      Vallteriactie 👍

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 22:04
  • Larry Perkins

    Posts: 60.699

    Snap de engineer wel, Boring Bottas is zo boring dat je vergeet of hij wel of niet meerijdt...

    Het enige waaraan je volgend seizoen kunt merken dat Valtteri weer meerijdt is dat tijdens de races dan Nyck de Vries of Pascal Wehrlein weer naast Toffe Toto zit...

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 21:52
  • elflitso

    Posts: 1.531

    Volgens mij reageerde Hadjar nog met "There is no Bottas on track" en toen verontschuldigde de race engineer zich.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 21:58

