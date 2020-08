Grand Prix van Spanje: Hamilton te snel voor Verstappen en Bottas

De Grand Prix van Spanje is gewonnen door Lewis Hamilton. De Brit was ruim 20 seconden te snel voor Verstappen. Bottas pakt de laatste plek op het podium.

Top Tien

De top-tien na 66 ronden: Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Stroll, Sainz, Vettel, Albon, Gasly, Norris.

Start: Verstappen voorbij aan Bottas

Bij de start weet Verstappen de Mercedes van Valterri Bottas in te halen. Dat krijgt ook Lance Stroll in de Racing Point voor elkaar, vooral mede mogelijk gemaakt door een slechte start van Bottas. Na vijf ronden komt de Fin echter weer aan Stroll voorbij. De auto's worden allebei aangedreven door een Mercedes-krachtbron.

"Lewis heel erg langzaam!"

Verstappen rijdt voorlopig op de tweede plaats achter leider Lewis Hamilton. Van een aan de horizon verdwijnende Mercedes is geen sprake, lijkt het eerst. In de zevende ronde zegt Max Verstappen op de boordradio: "Lewis is heel erg langzaam!"

Na tien ronden kruipt Verstappen steeds dichterbij aan de staart van de Mercedes van Hamilton. Daarna ontstaat er toch weer een gaatje van vijf seconden. In de 18e ronde geeft Verstappen via de radio aan dat zijn achterbanden flink slijten. Het team haalt hem niet naar binnen.

Albon maakt in dezelfde ronde de eerste pitstop en valt daarmee tijdelijk terug van de zesde naar de zestiende plaats. Ocon passeert Raikkonen voor de vijftiende plaats.

Ronde 20:"Moet ik het nou herhalen?"

In Verstappen herhaalt gefrustreerd dat zijn banden niet meer leveren. Verstappen wil graag naar binnen en klinkt minder vrolijk dan aan het begin van de race. "Moet ik het nu herhalen?", klinkt het over de boordradio. Het team geeft aan dat Max niets hoeft te herhalen, maar dat hij in verkeer terug zal vallen door nu te stoppen. Verstappen herhaalt dat hij tijd verliest op snel slijtend rubber.

Verstappen geeft op zijn boordradio geïrriteerd aan dat hij zich vooral op zijn eigen race wil concentreren. "We zijn duidelijk niet zo snel als zij op de zachte banden. Dus, laten we focussen op onze eigen race en laat hen dat doen op zichzelf."

Vervolgens komt de Limburger naar de pits voor vers rubber; van soft naar mediums. Als hij de baan weer op komt is er van verkeer weinig sprake, alleen Bottas is hem nu voorbij. Verstappen zal met deze medium-banden de race niet kunnen uitrijden, dus een één-stop-strategie heeft hij sowieso niet.

Ronde 24: Mercedessen van zacht naar Mediums

Hamilton komt een aantal ronden later binnen, maar verliest een beetje tijd bij de montage van een achterwiel dat niet soepel verloopt. Bottas komt daar achter ook direct binnen; hij wisselt ook van zacht naar mediums.

Albon heeft het druk, in ronde 28 gaat hij spectaculair voorbij aan Magnussen en pakt daarmee P10. Perez weet in de eerste bocht Carlos Sainz buitenom in te halen, een manoeuvre die mogelijk gemaakt wordt door zijn versere banden.

Regen in aantocht?

In de 34e rondde maakt Verstappen melding dat het donker is boven bocht vier. Er hangt inderdaad een regenbui, verwacht in de 50e ronde. Het blijkt voorspeld door een slechte meteoroloog; geen spatje op de baan.

Leclerc Spint: Gele vlag in de chicane

De Ferrari van Leclerc spint in de chicane voor het opkomen van het rechte stuk. Er is iets vreemds met de motor; die is afgeslagen zegt de jonge Ferrari-coureur. Blijkbaar krijgt hij de Ferrari toch weer aan de praat, waarna hij langzaam zijn weg vervolgt. Na opmerkingen over zijn gordels die los zijn valt, roept het team hem terug naar de pits. Daar valt hij uit: DNF.

Sebatian Vettel vraagt in de 48ste ronde of het team met hem wil communiceren over de te volgen strategie, het team antwoordt hem dat te doen. Voor de microfoon van Jack Plooij zegt Vettels zojuist uitgevallen collega ondertussen dat de Ferrari uitgevallen is met een mechanisch probleem.

Bottas wisselt naar de zachte band, als Hamilton wordt gevraagd hetzelfde te doen zegt hij dat hij dat niet wil. "Stay out, stay out!" Een ronde later komt Hamilton alsnog naar de pitst en wisselt naar de middelste compound. In de 51e ronde blijkt dat de regen toch aan het circuit voorbij trekt; geen natte baan vanwege de regen dus. Hoe het overigens met de baan van de weerman is, blijft onbekend.

Vettel op P5, gezellig klinkt het niet

Met nog 13 ronden te gaan reageert Vettel geïrriteerd als zijn team Ferrari hem vraagt wat hij wil doen qua strategie. "Ah, ****** Dat vroeg ik net ook aan jou"

Een ronde later komt Vettel met een inhoudelijker antwoord; hij wil proberen de race op zacht rubber uit te rijden "want niets te verliezen".

Nu hij rondrijdt op de vijfde plek en zijn teamgenoot is uitgevallen, volgt een vernedering voor Ferrari: de scharlaken rode bolide uit Maranello wordt op een ronde achterstand gezet door de leider in de Mercedes.

Met nog zo'n tien ronden te gaan kijkt Verstappen aan tegen een achterstand van ruim 14 seconden op de Mercedes van Hamilton. Raikkonen klinkt woedend op de boordradio nadat hij tijdens een inhaalpoging bijna aantikt werd door Grosjean. Het momentje gebeurt op hoge snelheid aan het einde van het rechte stuk. De Fransman verliest evengoed zijn plaats aan de 40-jarige Fin: P15 is nu voor Kimi.

De tweede coureurs van zowel Red Bull als Mercedes weten hun rol als ondersteuning voor hun kopman niet wáár te maken vandaag. Bottas geeft niet thuis en eindigt op P3, Albon finisht op P8. Ondanks dat hij in dezelfde auto rijdt als Verstappen, wordt de Thaise coureur door zijn Nederlandse teamgenoot op een ronde achterstand gereden. Pijnlijk.

Hamilton komt voor de 88ste keer als snelste over de streep tijdens een F1-race en zet alleen Verstappen en Bottas niet op een ronde achterstand. Verstappen komt in Barcelona tekort maar is tevreden dat hij voor Bottas wist te blijven.