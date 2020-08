Vettel in zijn sas met nieuw chassis: "dingen zijn nu logischer: geeft betere uitgangspositie"

Sebastian Vettel rijdt dit weekend met een nieuw Chassis van Ferrari en daarmee lijkt het lek boven te zijn. De afgelopen tijd zat Vettel sowieso al niet lekker in zijn maag met de kennis dat hij eind dit seizoen vervangen wordt door Carlos Sainz.

Het zal daarom zijn moeilijkste start van een F1-seizoen ooit zijn geweest. De resultaten vallen tegen: na vijf races heeft hij slechts tien punten: Ferrari onwaardig. Maar vrijdag reed Vettel rond met een nieuw chassis en dat gaf de Duitser meer zelfvertrouwen.

"Dingen zijn nu logischer te beredeneren. Ik ben nu in een betere uittangspostitie." Hij kreeg het chassis nadat zijn team ''een klein foutje'' constateerde in het vorige chassis van Vettel.

Hoewel dat misschien niet de enorme stap in prestaties leverde die hij wilde, hij kan toch opgetogen zijn over een vijfde plaats in de eerste vrije training - op 0,011 seconden van Charles Leclerc. In de tweede training kwam hij niet verder dan de twaalfde tijd.

Toch is Vettel positief over zijn kansen dit weekend. "Het managen van de race gaat hier belangrijkste zijn gezien de termperaturen die we hier hebben. Het zal moeilijk zijn, maar dat is hetzelfde voor iedereen."

Ook Vettels jongere teamgenoot Leclerc is voorzichtig positief. Hij ervaarde het weekend tot nu toe "beter dan verwacht".