Vettel geniet van titelstrijd: "Mooi als Verstappen dichterbij komt"
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 18:43
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Sebastian Vettel mag dan niet meer op de grid staan, maar de viervoudig wereldkampioen volgt de Formule 1 nog altijd met bovengemiddelde interesse. En vlak voor de spectaculaire Grand Prix van São Paulo – waar Lando Norris opnieuw toesloeg en zijn voorsprong vergrootte op teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen – klonk de Duitser vooral geamuseerd.

Vettel weet als geen ander hoe het is om voor een wereldtitel te vechten. Met onder andere Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Jenson Butten en Kimi Räikkönen maakte hij uit wie de beste zou zijn in de F1. Vanaf de zijlijn kan Vettel dan ook genieten van het titelgevecht tussen Norris, Piastri en Verstappen.

Vettel geniet van titelstrijd

“Ik kijk nog steeds alles, dus ik ben volledig op de hoogte,” glimlacht Vettel tegenover F1.com. “Als je na een tijdje terugkomt in de paddock, zie je nog steeds veel bekende gezichten. Natuurlijk zijn er dingen veranderd: sommige mensen werken bij andere teams, sommigen zijn verdwenen, maar de familie voelt hetzelfde.”

De 38-jarige ziet met plezier hoe het titelgevecht zich ontwikkelt. “We hebben nog even weg te gaan, maar ik vind het geweldig om te volgen,” zegt hij. “Op dit moment zijn de McLarens de favoriet. Maar het zou mooi zijn als Max het gat nog wat kan dichten. Uiteindelijk verdienen ze het alle drie. Twee McLarens die om een titel vechten is een fantastisch verhaal – en een vijfde kampioenschap voor Max zou dat net zo goed zijn.”

Hoewel Vettel meermaals duidelijk maakte dat zijn actieve carrière voorbij is, blijft de vraag hangen of hij ooit nog in een andere rol terugkeert in de Formule 1. Zeker nu geruchten aanhouden dat Red Bull hem – het team waarmee hij vier titels won – graag zou willen strikken voor een functie binnen de organisatie. Voorlopig houdt Vettel de kaarten tegen de borst, maar één ding is duidelijk: de Formule 1 heeft hij nooit écht achter zich gelaten.

Hebben jullie ook het idee dat het forum nagenoeg dood is? Op de uitslagen na, zijn er slechts handjevol reageerders. Het biveau van de items is ook erg bedroevend laag met een zeer hoog klik-beet gehalte. Het niveau in het algemeen is met de jaren hard achteruit gegaan. Dit geeft stof tot nadenk... [Lees verder]

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Sebastian Vettel Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

  • Ouw-sjagerijn

    Zelfs Jenson Butten deed mee om de winst...

  • Larry Perkins

    Misschien kan Seb wel Helmut opvolgen, dat daar nog nooit iemand aan gedacht heeft...

  • SEN1

    Hebben jullie ook het idee dat het forum nagenoeg dood is? Op de uitslagen na, zijn er slechts handjevol reageerders. Het biveau van de items is ook erg bedroevend laag met een zeer hoog klik-beet gehalte. Het niveau in het algemeen is met de jaren hard achteruit gegaan. Dit geeft stof tot nadenken lijkt me. (Kwaliteit boven kwantiteit aub).

