Vettel wijst unieke kwaliteiten van Verstappen aan

Vettel wijst unieke kwaliteiten van Verstappen aan

Met nog twee raceweekenden te gaan, maakt Max Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur is bezig met een opvallende opmars, en veel kenners zijn onder de indruk. Sebastian Vettel vindt het 'eng' om te zien dat Verstappen nog steeds beter wordt.

Weinig mensen hadden in de zomer verwacht dat Verstappen in deze fase van het seizoen nog om de wereldtitel zou vechten. Sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort heeft Verstappen echter grote stappen gezet, en maakt hij weer kans op de titel. Hij won al drie Grands Prix sinds het einde van de zomerstop, en won afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde.

Verstappen profiteerde in Las Vegas ook van de diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De twee papaja-coureurs werden uit de uitslag geschrapt vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Verstappen staat hierdoor op gelijke hoogte met Piastri, terwijl zijn achterstand op Norris nog maar 24 punten bedraagt.

'Dat is het enge bij Max'

Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is onder de indruk van Verstappen. De Duitser deelde zijn visie in de Beyond the Grid-podcast: "Het enge is, hij wordt nog steeds beter. We weten dat hij goed is, maar hij blijft zich nog steeds verbeteren. Hij is nog steeds hongerig. Hij wil nog steeds leren. Ik denk dat hij achter de schermen ook heel erg hard aan het werken is. Dat maakt hem zo sterk, en hij heeft natuurlijk heel erg veel talent."

Het speciale talent van Verstappen

Vettel weet soms niet wat hij ziet bij Verstappen: "Hij is één van de meest getalenteerde coureurs op de grid, en wat hem uiteindelijk zo sterk maakt is een combinatie van dingen. Het belangrijkste zit echter in zijn hoofd. In de situaties waar het moet, houdt hij zijn hoofd koel. Hij maakt amper een fout, en hij levert als het moet."

"Hij voelt de druk, die voelen we allemaal, en ik denk dat het onmogelijk is om die niet te voelen. Hij weet echter elke keer een plekje in zijn hoofd te vinden waar hij dat kan parkeren, en zich kan focussen op wat er belangrijk is."

Damon Hill

Posts: 19.511

Ik ben altijd enorm blij dat coureurs, teambazen maar ook oud-coureurs ons en elkaar een handje helpen. Denk hierbij aan de volgende uitspraken.

- Zak Brown wil in Qatar terugslaan en de rijderstitel voor Norris veilig stellen -
Dat is eigenlijk heel sympathiek om te laten weten. Zowel Red Bull ... [Lees verder]

  • 5
  • 26 nov 2025 - 14:18
F1 Nieuws Max Verstappen Sebastian Vettel Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.511

    Ik ben altijd enorm blij dat coureurs, teambazen maar ook oud-coureurs ons en elkaar een handje helpen. Denk hierbij aan de volgende uitspraken.

    - Zak Brown wil in Qatar terugslaan en de rijderstitel voor Norris veilig stellen -
    Dat is eigenlijk heel sympathiek om te laten weten. Zowel Red Bull als wij weten dan dat McLaren in Qater hun best gaan doen.

    - Mercedes wil in 2026 voor de titel gaan en waarschuwt de concurrentie -
    Vroeger was dat wel eens anders, maar tegenwoordig waarschuwt men eerst de concurrentie als men voor de overwinning gaat. De tijden zijn echt verandert en ik vind dit pure klasse en sportiviteit ten top.

    - Vettel wijst unieke kwaliteiten Max Verstappen aan -
    Gelukkig maar, want als Vettel dat niet zou doen zouden mij die kwaliteit van Max totaal niet opgevallen zijn. Maar ook voor concurrenten zoals Norris, Piastri, Russell en Leclerc is het handig dat Vettel laat zien wat de sterke punten zijn van Max, zodat ze daarop kunnen anticiperen.

    Ik ben blij dat ik dit weer allemaal te lezen krijg!

    • + 5
    • 26 nov 2025 - 14:18
    • Amstermar

      Posts: 83

      19.506 reacties en geen enkel zinvolle....
      Uw denkt dat als je een lange tekst hier plaats dat je slim overkomt?
      Wat doet uw hier ? Alleen kritiek hebben op de schrijver van deze website en nooit inhoudelijk reageren?
      Dit is geen Twitter/X he?

      • + 4
      • 26 nov 2025 - 14:58
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.858

      Amstermar

      Je bent waarschijnlijk nieuw hier wand ironisch genoeg heeft juist Damon Hill de meest inhoudelijke en objectieve reacties.
      Ik zou zeggen scroll een beetje door zijn profiel en lees een paar van zijn comments voordat je hier zon onzin schrijft.

      • + 4
      • 26 nov 2025 - 15:15
    • Damon Hill

      Posts: 19.511

      @Amstermar,
      Bedankt voor deze waardevolle bijdrage. Want alleen op die manier kon ik mijn 19.508e reactie plaatsen en weet ik waar ik de volgende keer goed op moet letten.

      Ik zal bij deze inhoudelijk reageren. De kwaliteiten van Verstappen zijn uitmuntend en het is fijn dat Vettel er ons aan herinnert. Het enge is inderdaad dat Verstappen alsmaar beter lijkt te worden waardoor de rest van de grid eruit ziet als een stel amateurs. De focus van Verstappen is echt bijzonder. Iedere keer als Verstappen een kans krijgt om te winnen, dan doet hij dat gewoon! Tja, maak je borst dan maar nat als concurrentie. Vettel is denk ik blij dat hij met pensioen is, anders zou hij zelf ook nog nachtmerries krijgen van Verstappen.

      Ik kijk enorm uit naar je 84e post!

      • + 4
      • 26 nov 2025 - 15:18
    • Pietert

      Posts: 60

      @Amstermar
      Uw?

      • + 2
      • 26 nov 2025 - 15:19
  • schwantz34

    Posts: 41.435

    Max heeft een overschot aan parkeerplaatsen in zijn hoofd, en mochten die (om wat voor reden dan ook, een helebull verjaardagsvisite bijv) onverhoopt allemaal vol staan, dan maakt hij gewoon gebruik van de vele lege parkeerplaatsen die hij dan nog over heeft in de koppies van Lewis, Lando, of Sjors de matennaaier. Kortom, parkeren bij Max is dus simply lovely never nooit een probleem, en ook nog eens altijd gratis ook nog!

    • + 3
    • 26 nov 2025 - 16:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

