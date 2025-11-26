Met nog twee raceweekenden te gaan, maakt Max Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur is bezig met een opvallende opmars, en veel kenners zijn onder de indruk. Sebastian Vettel vindt het 'eng' om te zien dat Verstappen nog steeds beter wordt.

Weinig mensen hadden in de zomer verwacht dat Verstappen in deze fase van het seizoen nog om de wereldtitel zou vechten. Sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort heeft Verstappen echter grote stappen gezet, en maakt hij weer kans op de titel. Hij won al drie Grands Prix sinds het einde van de zomerstop, en won afgelopen weekend in Las Vegas zijn vierde.

Verstappen profiteerde in Las Vegas ook van de diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De twee papaja-coureurs werden uit de uitslag geschrapt vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Verstappen staat hierdoor op gelijke hoogte met Piastri, terwijl zijn achterstand op Norris nog maar 24 punten bedraagt.

'Dat is het enge bij Max'

Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is onder de indruk van Verstappen. De Duitser deelde zijn visie in de Beyond the Grid-podcast: "Het enge is, hij wordt nog steeds beter. We weten dat hij goed is, maar hij blijft zich nog steeds verbeteren. Hij is nog steeds hongerig. Hij wil nog steeds leren. Ik denk dat hij achter de schermen ook heel erg hard aan het werken is. Dat maakt hem zo sterk, en hij heeft natuurlijk heel erg veel talent."

Het speciale talent van Verstappen

Vettel weet soms niet wat hij ziet bij Verstappen: "Hij is één van de meest getalenteerde coureurs op de grid, en wat hem uiteindelijk zo sterk maakt is een combinatie van dingen. Het belangrijkste zit echter in zijn hoofd. In de situaties waar het moet, houdt hij zijn hoofd koel. Hij maakt amper een fout, en hij levert als het moet."

"Hij voelt de druk, die voelen we allemaal, en ik denk dat het onmogelijk is om die niet te voelen. Hij weet echter elke keer een plekje in zijn hoofd te vinden waar hij dat kan parkeren, en zich kan focussen op wat er belangrijk is."