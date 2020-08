VT2: Hamilton sneller dan Bottas en Max Verstappen

Onder een stralende zon, maar met een stervige briesje werd zojuist de tweede vrije training in Spanje afgerond.

Lewis Hamilton was het snelste, nipt voor teamgenoot Bottas. Max Verstappen klokte de derde tijd. De Renault kwamen goed uit de verf, zo lijkt het. Daniel Ricciardo werd vierde en ook teamgenoot Ocon rijdt in de top tien. Grosjean, Leclerc, Sainz, Perez, Ocon en Gasly besluiten de top tien.

Verstappen testte vijftien ronden op de zachte band, en kwam aan het einde van de training ook naar buiten op mediums. Hamilton en Bottas reden vooral langere racesimulaties waarbij zij allebei op verschillend rubber van Pirelli testten. Bottas reed lang rond op de harde banden, Hamilton was sneller op de mediums.

George Russell mocht weer in de Williams in de rondte gaan, nadat zijn auto vanochtend werd bezet door jonge de Roy Nissany. Russell had het niet makkelijk en klaagt via de boordradio dat het besturen van zijn Williams aanvoelt als rijden op ijs.

Bottas zorgt even voor wat grind op de baan door wijd te gaan in bocht negen, hij klaagt over de hardere banden: weinig grip.

Met nog tien minuten te gaan voor het einde van de sessie komt Grosjean met zijn Haas naar de pitstraat. Hij klaagt over het verlies van vermogen.

Haas kende tot dat moment een prima dag. De beide wagens eindigden in de ochtendsessie in de top tien. Terwijl de Fransman in VT2 de vijfde tijd liet noteren, moet het team nu dus alsnog flink aan de bak om het probleem op te lossen voor Grosjean.