Roy Nissany mag vrijdag in Barcelona rijden voor Williams

De 25-jarige Roy Nissany komt vrijdag namens Williams in actie tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Israëlische coureur mag plaatsnemen in de auto van George Russell.

Nissany is vanaf dit seizoen testrijder bij Williams, maar het wordt zijn debuut op de vrijdag. De zoon van oud-coureur Chanoch Nissany maakte eind vorig jaar wel zijn opwachting voor Williams bij een test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Op Twitter laat hij alvast weten uit te zien naar vrijdag. Nissany rijdt dit seizoen ook in de Formule 2 bij Trident. Hij pakte in de eerste tien races één punt en staat daarmee op de achttiende plaats in de WK-stand.

Ook op de website van Williams kijkt de coureur vooruit uit naar zijn eerste vrije training in de Formule 1. George Russell neemt in de tweede vrije training weer zelf plaats in de Williams.