Trident
Trident
- Team naam Trident
- Basis Milano, Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2006
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 1.330 reacties op Trident
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Trident
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FIA Formula 3 Championship Jonny Edgar (GBR) Tr...
4 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Richard Verschoor (N...
3 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Zane Maloney (BRB) T...
3 sep 2022Album
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FIA Formula 3 Championship Jonny Edgar (GBR) Tr...
2 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Calan Williams (AUS)...
28 aug 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Richard Verschoor (N...
11 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Calan Williams (AUS)...
10 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Richard Verschoor (N...
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FIA Formula 2 Championship Calan Williams (AUS...
26 maa 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Calan Williams (AUS...
25 maa 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Marino Sato (JPN) Tr...
11 dec 2021Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Bent Viscaal (NLD) T...
10 dec 2021Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Marino Sato (JPN) Tr...
10 dec 2021Album
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FIA Formula 2 Championship Bent Viscaal (NLD) ...
4 dec 2021Album
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FIA Formula 3 Championship Jak Crawford (USA) T...
28 aug 2021Album
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FIA Formula 3 Championship Jonny Edgar (GBR) Trident. 03.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands Saturday September 03 3 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
4 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Richard Verschoor (NED) Trident. 03.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two Saturday 03 3 09 9 2022 September Holland Action Track
3 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Roman Stanek (CZE) Trident. 03.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands Saturday September 03 3 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
3 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Zane Maloney (BRB) Trident. 03.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands Saturday September 03 3 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
3 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Roman Stanek (CZE) Trident. 03.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Sprint Race, Zandvoort, Netherlands, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Saturday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands Saturday September 03 3 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
3 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Richard Verschoor (NED) Trident. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Richard Verschoor (NED) Trident. 02.09.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 12, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands F2 Formula 2 Formula Two 02 2 09 9 2022 September Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Zane Maloney (BRB) Trident celebrates his pole position. 02.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday September Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands 02 2 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Portrait
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Zane Maloney (BRB) Trident. 02.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday September Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands 02 2 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
2 sep 2022Album
In beeld:
FIA Formula 3 Championship Jonny Edgar (GBR) Trident. 02.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday September Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands 02 2 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
2 sep 2022Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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Van Hoepen tekent F2-contract voor 2026
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F2: Financiële problemen doen ook Boschung van F2-grid verdwijnen
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F2: Ralph Boschung teamgenoot van Giuliano Alesi bij Trident
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F2: Twee Nederlanders aanwezig bij start testseizoen Formule 2 in Jerez
De Formule 1 heeft er inmiddels een week met testsessies opzitten, voor de Formule 2-coureurs begint de voorbereiding deze week. De tien teams zullen dinsdag tot en met donderda...26 feb 2019 08:25
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Louis Deletraz gaat in 2019 voor het team van Carlin rijden in de Formule 2. Het is voor Deletraz zijn vierde team in de Formule 2. In 2017 begon hij het seizoen namel...08 jan 2019 16:11
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GP3: ART Grand Prix heerst op slotdag van laatste test
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F2: Maini de snelste in eerste vrije training van 2018
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Het tweede seizoen van het Formule 2-kampioenschap nieuwe stijl gaat zaterdag van start in de woestijn van Bahrein. Het wordt een belangrijk seizoen voor Nyck de Vries: met topt...05 apr 2018 13:08
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GP3: Trident Racing ruimt weer plek in voor Ryan Tveter
Ryan Tveter heeft zich verzekerd van een tweede seizoen in de GP3. De 23-jarige Amerikaan blijft bij het team van Trident Racing. Vorig jaar scoorde hij in zijn debuutseizoen 78...16 feb 2018 17:17
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De Formule 2-grid bestaat komend seizoen uit twintig auto's. Dat is minder dan verwacht, aangezien Racing Engineering en Fortec Motorsports afgevallen zijn ten opzichte van ...09 feb 2018 08:15
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GP3: Giuliano Alesi voor derde opeenvolgende jaar bij Trident
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GP3: Boccolacci wint laatste GP3-race van het seizoen, Schothorst ziet podiumkans vervliegen
Dorian Boccolacci heeft de laatste GP3-race van het jaar gewonnen. Steijn Schothorst deed lang mee in de strijd om het podium, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zeve...26 nov 2017 12:00
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F2: Drie nieuwe teams betreden Formule 2 in 2018
De organisatie van de Formule 2 heeft de lijst met teams voor het komende seizoen gepubliceerd. Het veld bestaat in 2018 uit elf renstallen, waarvan drie nieuwkomers; Carlin, Ch...16 nov 2017 11:49
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Het is dit seizoen een komen en gaan van coureurs bij Trident Racing in de Formule 2. Het team maakte dit seizoen al gebruik van de diensten van Sergio Canamasas, Raffaele Marci...26 jul 2017 11:52
08 dec 2025 13:22
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13:22F1
15 sep 2025 10:46
-
10:46F1
18 nov 2024 07:36
-
07:36F2
12 nov 2024 09:26
-
09:26F2
11 nov 2024 08:48
-
08:48F1
08 okt 2024 14:47
-
14:47F1
28 sep 2024 13:42
-
13:42F1
09 sep 2024 14:06
-
14:06F1
23 jan 2024 11:09
-
11:09F1
20 dec 2023 12:09
-
12:09F1
19 nov 2022 14:38
-
14:38F2
12 jun 2022 10:46
-
10:46F2
05 apr 2022 12:34
-
12:34F3
19 maa 2022 18:26
-
18:26F2
23 feb 2022 10:52
-
10:52F2
13 jan 2022 11:31
-
11:31F2
28 apr 2021 12:00
-
12:00F2
26 maa 2021 12:38
-
12:38F2
08 maa 2021 15:57
-
15:57F2
02 maa 2021 08:39
-
08:39F2
17 feb 2021 09:59
-
09:59F3
16 feb 2021 09:00
-
09:00F3
08 feb 2021 09:20
-
09:20F3
27 jun 2019 09:41
-
09:41F2
27 apr 2019 11:09
-
11:09F2
12 maa 2019 08:39
-
08:39F2
26 feb 2019 08:25
-
08:25F2
25 feb 2019 09:56
-
09:56F1
20 feb 2019 13:46
-
13:46F3
24 jan 2019 12:16
-
12:16F2
23 jan 2019 13:40
-
13:40F3
11 jan 2019 16:24
-
16:24F3
08 jan 2019 16:11
-
16:11F2
07 dec 2018 16:14
-
16:14F2
30 nov 2018 10:26
-
10:26GP3
-
10:12F2
29 nov 2018 15:52
-
15:52GP3
-
12:01F2
-
10:14GP3
25 aug 2018 12:07
-
12:07GP3
23 aug 2018 13:53
-
13:53F1
18 aug 2018 08:58
-
08:58IndyCar
29 jul 2018 08:15
-
08:15GP3
25 jul 2018 15:20
-
15:20GP3
24 jul 2018 13:56
-
13:56F2
19 jul 2018 13:33
-
13:33F1
18 jul 2018 12:56
-
12:56F2
10 jul 2018 16:04
-
16:04F1
-
09:39F2
09 jul 2018 10:30
-
10:30F2
08 jul 2018 12:45
-
12:45GP3
24 jun 2018 13:52
-
13:52GP3
11 mei 2018 17:55
-
17:55F2
19 apr 2018 08:54
-
08:54GP3
06 apr 2018 11:20
-
11:20F2
05 apr 2018 13:08
-
13:08F2
04 apr 2018 12:45
-
12:45F2
29 maa 2018 11:49
-
11:49F1
28 maa 2018 17:20
-
17:20F1
22 maa 2018 15:45
-
15:45F2
16 maa 2018 09:28
-
09:28GP3
21 feb 2018 10:41
-
10:41F2
19 feb 2018 16:03
-
16:03GP3
16 feb 2018 17:17
-
17:17GP3
09 feb 2018 08:15
-
08:15F2
06 feb 2018 15:57
-
15:57GP3
28 dec 2017 12:16
-
12:16GP3
26 nov 2017 12:00
-
12:00GP3
16 nov 2017 11:49
-
11:49F2
26 jul 2017 11:52
-
11:52F2
Historie Trident
-
Coureur#
-
Trident
-
2026
6
-
7
-
8
-
2025
6
-
7
-
8
-
2024
6
-
7
-
8
-
2023
6
-
7
-
8
-
2022
6
-
7
-
8
-
2021
6
-
7
-
8
-
2020
6
-
7
-
8
-
2019
6
-
7
-
8
-
2018
6
-
7
-
8
-
2017
6
-
7
-
8
-
2016
6
-
7
-
8
-
5
-
Trident
-
2026
-
-
2025
-
-
2024
-
-
2023
-
-
2022
-
-
2021
-
-
2020
-
-
2019
-
-
20
-
21
-
2018
-
-
2017
16
-
17
-
17
-
17
-
17
-
Trident
-
2016
14
-
15
-
Trident
-
Trident
-
DatumGrand PrixQR
-
23 - 24 jun89
-
25 - 26 mei1510
-
12 - 13 mei1918
-
14 - 15 apr1614
-
25 - 26 nov11
-
30 - 1 okt7
-
2 - 3 sep6
-
26 - 27 aug7
-
29 - 30 jul2
-
22 - 23 jul17
-
8 - 9 jul5
-
1 - 2 jul4
-
17 - 18 jun9
-
26 - 27 mei16
-
13 - 14 mei20