Roy Nissany bijt bij test in Bahrein het spits af voor Williams

Het team van Williams heeft het schema voor de enige wintertest van dit jaar bekendgemaakt. De Britse renstal verdeelt de drie beschikbare testdagen niet over de reguliere coureurs Nicholas Latifi en George Russell, maar heeft ook testrijder Roy Nissany opgeroepen.

Nissany bijt vrijdag 12 maart het spits af met de Williams FW43B. De Israëliër zal komend seizoen ook drie maal in een vrijdagtraining tijdens een Grand Prix-weekend te bewonderen zijn. Latifi neemt zaterdag 13 maart het stuur over en Russell is op zondag 14 maart aan de beurt om met de nieuwe bolide van Williams te rijden.

