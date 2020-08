F1 Podcast: "Dominantie Mercedes nog niet voorbij"

Lucas Degen, Jeroen Demmendaal, Charrel Jalving en Jeroen Scholte blikken in hun Formule 1 Podcast terug op de briljante overwinning van Max Verstappen afgelopen weekend tijdens de 'F1 70th Anniversary Grand Prix' op Silverstone. De mannen kijken terug op de race van afgelopen zondag, maar er wordt ook een blik op de toekomst geworpen.

Waar zo'n beetje de gehele wereld vreesde voor wederom een saaie optocht waarin de superioriteit van Merecdes weer zou worden onderstreept, zagen ook de heren aan de podcasttafel een onverwachts grootse overwinning van Max Verstappen en Red Bull Racing.

De titelkansen van Max lijken toegenomen, nu blijkt dat de Mercedes in tropische omstandigheden een enorme slijtage veroorzaakt aan het rubber van Pirelli.

'Mercedes blijft het team-to-beat'

Maar dat betekent nog niet dat de dominantie van Mercedes voorbij is, denken de heren. "Het is aannemelijker dat Max Verstappen een aantal keren voor Bottas eindigt, dan dat hij een aantal keren voor Hamilton eindigt," klinkt het in de podcast. "Max is degene die achter Mercedes alle punten gaat oppakken," vult de ander aan. En: "Het zou mij niet verbazen als Mercedes drie keer zo hard terug slaat in Barcelona," voorspelt de derde.

Ook denkt men dat het lek bij Red Bull nog niet boven is: "De snelheid bij Red Bull is er gewoonweg nog niet. Max moet nog iedere keer teveel compenseren," aldus de verwachting van de F1 liefhebbers in de podcast.

Als deze voorspellingen ook maar deels gaan uitkomen, belooft dat weinig goeds voor diegenen die hopen op een spannend vervolg van het F1-seizoen. Met nog zeker tien Grands Prix te gaan staat Max Verstappen voorlopig 30 punten achter op Lewis Hamilton in de tussentijdse WK-stand.

Luister hieronder de podcast:

Heb jij vragen voor de heren aan tafel voor hun volgende podcast, stel ze via @racereporternl. De heren hoor je niet alleen in hun podcast, ze zijn ook te volgen op Instagram via instagram.com/racereporter.