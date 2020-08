'Hulkenberg in gesprek met Haas voor 2021'

Nico Hulkenberg werd vorig jaar aan de kant gezet door Renault. Het Franse team wilde niet met hem verder en Esteban Ocon stond in de startblokken om hem te vervangen. Lange tijd leek het er niet op dat Hulkenberg terug zou keren, tot daar de coronacrisis voorbij kwam.

Sinds dat moment zijn teams, mede vanwege de reglementen, naarstig op zoek naar reservecoureurs die beschikken over ervaring, maar nog belangrijk, een superlicentie. Hulkenberg heeft beide en is daarom de ideale kandidaat. Racing Point belde hem op met de vraag of hij direct naar Silverstone kon komen om Sergio Perez te vervangen. Zo gezegd, zo gedaan. Nog geen paar uur later stond de Hulk in Silverstone in de fabriek van het team om een stoeltje te passen.

Zijn optreden vorig weekend heeft deuren geopend, blijkt nu. Mercedes-teambaas Toto Wolff speculeerde voorzichtig om Hulkenberg vast te leggen als derde coureur voor het topteam, mocht Hamilton of Bottas wegvallen door een coronabesmetting. Andere teams lijken hier ook aan te denken.

Haas heeft interesse

Ook voor de lange termijn lijken er deuren geopend. Zo melden bronnen in de paddock van Silverstone aan onze redactie dat Haas interesse heeft en voorzichtig gesprekken heeft geopend met de Duitser voor 2021. Het is algemeen bekend dat Romain Grosjean altijd stevig in zijn stoel is gehouden door teameigenaar Gene Haas, maar dat teambaas Gunther Steiner hem liever kwijt dan rijk is.

Volgens andere geruchten heeft inmiddels Alfa Romeo dezelfde interesse, mocht Kimi Raikkonen met pensioen gaan of Antonio Giovinazzi volgend jaar vervangen moeten worden.

In de wachtkamer

De persoon in kwestie zelf geeft toe dat hij inmiddels weer in contact staat met divers teambazen. Hulkenberg zei tegen Speed Week: "Ik ben in contact met een aantal mensen die in de Formule 1 werken op goede posities, maar ook met teambazen die beslissingen maken. Soms is het gewoon een praatje, de andere keer direct over de toekomst."

"Ik ben zeker serieus in gesprek met een aantal teams maar op dit moment is er nog geen duidelijkheid dus kan ik er weinig over zeggen. Ik denk dat het minimaal een paar weken zal duren tot het één en ander concreter is."