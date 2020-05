Williams benoemt Simon Roberts tot 'Managing Director F1'

Het team van Williams heeft de organisatie versterkt met Simon Roberts, die de nieuw gecreëerde functie van directeur Formule 1-zaken (Managing Director F1) gaat bekleden. Roberts is een bekende naam in de koningsklasse van de autosport. Hij trad in 2003 in dienst van McLaren en werkte bijna zeventien jaar als operationeel directeur bij de Britse renstal.

Alleen in 2009 maakte hij een uitstapje naar Force India (tegenwoordig Racing Point, red.). Roberts begint op 1 juni met zijn werkzaamheden voor Williams. Hij wordt verantwoordelijk voor het ontwerp- en ontwikkelingsproces, het racen, de operaties in de fabriek in Grove en de planning. In die hoedanigheid legt hij verantwoording af aan Williams-directeur Mike O'Driscoll.

Teambaas Claire Williams is verheugd met zijn komst. "Simon injecteert Williams met een overvloed aan ervaring en kennis. Het doet ons deugd dat hij bij ons aan de slag gaat zodra we deze shutdown-periode achter ons kunnen laten. Hij krijgt een talentvol team onder zijn hoede dat ernaar uitkijkt om de volgende generatie Formule 1-auto's van Williams te ontwerpen en te ontwikkelen."