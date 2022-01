Williams wint rechtzaak tegen voormalig sponsor en int 31 miljoen euro

Williams heeft een abtrigagezaak tegen voormalig titelsponsor ROKiT gewonnen over de uitbetaling van 31 miljoen euro. Het telecombedrijf trok zich terug uit twee meerjarige sponsorovereenkomsten met het Britse team en moet daar nu letterlijk de prijs voor betalen.

Voorafgaand aan het seizoen 2019 werd ROKiT aangekondigd als titelsponsor van het Williams-team met een contract van drie jaar. Halverwege het seizoen van 2019 werd de deal met twee jaar verlengd, wat bedoeld was om ROKiT als titelsponsor te behouden tot ten minste eind 2023.

ROKiT trekt de stekker eruit



Eind 2019 vroeg Williams ROKiT om ongeveer 1 miljoen euro te betalen die was gecommuniceerd en het bedrijf beloofde dat te betalen in maart 2020. Later stuurde een ROKiT-medewerker een document naar het team - dat alle aanwijzingen bevatte van een instructie aan een bank - om de som van circa €20 miljoen euro aan geld, dat het bedrijf destijds verschuldigd was, over te boeken.

Voorafgaand aan de start 2020 gingen Williams en ROKiT echter uit elkaar en liep het team de inkomsten mis tot en met 2023. De renstal had al het geld hard nodig om te kunnen blijven racen in de Formule 1 en liet het er niet bij zitten. Later in het jaar werd de renstal noodgedwongen overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital, waardoor de zaak tegen de voormalig sponsor complexer werd.



Williams wint toch rechtzaak

Toch werd de aanklacht tegen ROKiT doorgezet door het team en de nieuwe eigenaaren. In 2021 gaf de rechter de renstal gelijk in deze kwestie, maar de uitbetaling bleef uit. Williams drong er bij een andere rechtbank in de Verenigde Staten op aan om ROKiT aan de eerdere uitspraak te houden.

Tijdens een recente federale rechtszitting gooide de rechter de argumenten van ROKiT van tafel. Voor de rechter was er voldoende bewijs dat ROKiT een volledige betaling beloofde aan het team en dus schuldig was.