Voormalig Williams-titelsponsor eist duizelingwekkende 149 miljoen dollar

Het leek ooit zo'n geweldig plan: een tech-start-up in combinatie met een Formule 1-renstal. Voor ROKiT en Williams is de gehoopte samenwerking echter uitgelopen op een nachtmerrie. Nadat het conglomeraat en het raceteam voor het seizoen 2019 de handen ineen sloegen, ging het duo ruim een jaar later met slaande ruzie uit elkaar.

Sindsdien is er veel te doen over achterstallige betalingen. Het Formule 1-team van Williams, dat kort na de breuk met ROKiT werd overgenomen door de investeerders van Dorilton Capital, heeft rond deze tijd in 2022 een rechtzaak tegen haar voormalige titelsponsor gewonnen. Men beweerde namelijk dat ROKiT had toegezegd om bepaalde betalingen - een som van meer dan dertig miljoen euro - hoe dan ook te voldoen.

ROKiT is daar echter niet van gediend. Het bedrijf meent dat de uitspraak onrechtvaardig is en heeft daarom zelf een gang naar het gerecht gestart. Als argument geeft de communicatiegigant meerdere factoren. Zo zou Williams in gebreke zijn gebleven met betrekking tot de beloofde prestaties. ROKiT-eigenaar Jonathan Kendrick werd beloofd dat de Williams van 2019 een competitieve wagen zou zijn, wat in werkelijk allerminst bleek. Een destijds debuterende George Russell en zijn terugkerende teammaat Robert Kubica scoorden gezamenlijk immers slechts één schamel WK-punt.

Daarnaast beroept de voormalige titelsponsor zich op het feit dat het Formule 1-seizoen van 2020 werd gekortwiekt door de pandemische maatregelen. Omdat de geplande 23 Grands Prix niet werden afgewerkt, hoefde ROKiT zich, naar eigen zeggen, niet te houden aan een honderdprocentsbetaling. Dat schoot Williams vervolgens in het verkeerde keelgat. Na de gerechtsgang die vorig jaar werd besloten met een uitspraak in het nadeel van het communicatiebedrijf, heeft bewindvoerder Kendrick een claim ingediend.

De Britse zakenman heeft naast voormalig teambazin Claire Williams ook toenmalig uitvoerend directeur Mike O'Driscoll en financieel directeur Doug Lafferty gedaagd. In de persoon van topadvocaat Larry Klayman, die zaken tegen Bill Clinton en Barack Obama op het conto heeft staan, heeft ROKiT een gewezen pleitbezorger in de hand genomen. ROKiT eist liefst 149 miljoen dollar. Dit bedrag komt voort uit een optelsom van 'frauduleuze verwijzigingen' en daaruit voortvloeiende 'financiële verliezen'.